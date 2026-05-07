Detienen a historiador ruso que investigaba represiones estalinistas

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Moscú, 7 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron este jueves en Ekaterimburgo (Urales) al historiador Oleg Novosiolov, especializado en la investigación de las represiones estalinistas, informaron medios locales.

Según el portal 66.ru, el historiador, sospechoso de actividades terroristas, puede ser condenado hasta a 15 años de cárcel.

Novosiolov colaboró en el pasado como voluntario con el prestigioso centro de derechos Memorial, ilegalizado en Rusia.

También administraba un canal en Telegram donde contaba la historia de las represiones en los Urales durante la época estalinista.

El historiador denunció en el pasado que los investigadores no pueden acceder ahora a los casos de los represaliados, que los archivos comparten solo con familiares de los afectados.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado en los últimos años la rehabilitación y blanqueamiento de la figura y el papel histórico de Stalin. EFE

mos/psh