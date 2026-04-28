Detienen a siete personas en Ecuador por falsificación de visas a Estados Unidos

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Quito, 28 abr (EFE).- Siete personas fueron detenidas en tres localidades de Ecuador por su presunta participación en una red dedicada a la falsificación de visas a Estados Unidos para ciudadanos que buscaban migrar, según informó este martes la Fiscalía.

Las capturas se realizaron en la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país; en el municipio de Daule, también en la provincia de Guayas; al igual que en la localidad de Tumbaco, que pertenece a la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito.

Durante los registros, ejecutados con apoyo de funcionarios del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la embajada estadounidense en Ecuador, las autoridades incautaron teléfonos móviles y documentación relacionada con el caso.

El Ministerio Público señaló que los detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos, que se realizará en las próximas horas, y en la que serán procesados por el presunto delito de tráfico de migrantes. EFE

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