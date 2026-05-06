Detienen a tres presuntos implicados en atentado de 2024 contra cárcel en Ecuador

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Quito, 6 may (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo a tres presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Los Lobos’, aparentemente vinculados al atentado perpetrado el 25 de diciembre de 2024 en la cárcel de máxima seguridad denominada ‘El Encuentro’, cuando estaba en fase de construcción.

Así lo informó este miércoles el ministro del Interior John Reimberg, al revelar detalles del operativo ‘Gran Fénix 0020’, desplegado durante la madrugada en el marco del toque de queda nocturno, en vigor desde el pasado domingo y que se extenderá hasta el 18 de mayo en nueve de las 24 provincias del país y en cuatro municipios.

El operativo se desarrolló en zonas de Riobamba, Portoviejo, Pascuales, Nueva Prosperina y Baños, y dejó como resultado la captura de Ángel Luis M.G., con antecedentes por asesinato (2016) y receptación (2025).

Asimismo de Joan Sebastián M.J., con antecedentes por robo (2019) y receptación (2024), y Luis Fernando R.C., con antecedentes por receptación (2024), detalló el Ministerio en un comunicado.

Según las investigaciones, los implicados habrían participado en el ataque armado utilizando indumentaria similar a la de las Fuerzas Armadas y empleando 13 artefactos explosivos improvisados, elaborados con bombonas de gas, tacos de emulsión y mecha lenta, además de vehículos reportados como robados.

El atentado dejó como saldo una persona fallecida, una herida, el secuestro de seis trabajadores -posteriormente liberados- y graves daños a la infraestructura del centro penitenciario de máxima seguridad del país y construido por iniciativa del presidente, Daniel Noboa, e inspirado en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Por otra parte, la Policía informó de la captura, en Quito, de Geovanny H.T. alias de ‘Negro Geovanny’, señalado como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Lobos–Invisibles’, y que tiene antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (reincidencia en 2014, 2021 y 2022) y tráfico ilícito de armas de fuego (2019).

De acuerdo a la Policía, esa organización delictiva opera en el norte de Quito, dedicándose presuntamente al asalto y robo a mano armada, extorsión a comerciantes y la comercialización de sustancias ilícitas, utilizando armamento y artefactos explosivos para amedrentar a la ciudadanía. En poder del detenido se hallaron -entre otros- once tacos de dinamita.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

En lo que va de 2026, el Gobierno ha declarado dos períodos de toque de queda. El primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, estas dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar). EFE

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