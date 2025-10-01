The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Detienen en Perú a «pequeño J», presunto autor intelectual del triple femicidio en Argentina

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El gobierno argentino confirmó este martes la detención en Perú de «pequeño J», considerado el autor intelectual del brutal triple femicidio que las autoridades sospechan tiene vínculos con el narcotráfico en Argentina.

«Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana», dijo en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Más temprano, Bullrich había anunciado la captura de otro sospechoso, también en Perú, Matías Ozorio. En total ya son nueve los detenidos por el caso.

La semana pasada fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos de tres jóvenes que habían desaparecido el viernes 19 de septiembre, en un crimen que fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado como mensaje «aleccionador» por parte de un jefe narco, según autoridades locales.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas antes de ser asesinadas. El triple femicido fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, reveló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que calificó el hecho como un acto «aleccionador» por un presunto robo de droga.

«Pequeño J», de unos 20 años y de nacionalidad peruana, está considerado como el presunto autor intelectual del crimen y de operar una banda narco en el barrio Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ozorio, de unos 23 años, sería su mano derecha, según medios locales que citan fuentes de la investigación.

mry/cjc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR