Detienen en su domicilio a opositor tunecino condenado en el macrojuicio por complot

2 minutos

Túnez, 2 dic (EFE).- El conocido abogado Ayachi Hammami fue detenido este martes en su domicilio en Túnez, tras la sentencia firme dictada el pasado viernes contra él y otros casi cuarenta opositores, condenados a distintas penas de cárcel por el caso ‘Complot contra la seguridad del Estado’, según indicó en su perfil de Facebook en un vídeo grabado antes de su arresto.

Hammami es una de las cuarenta destacadas figuras del ámbito mediático, político y empresarial condenadas en el mayor juicio contra opositores celebrado desde 2011 en el país, cuando la considerada cuna de la Primavera Árabe inició un proceso de transición democrática.

La detención de Hammami sigue a la de Chaima Issa, arrestada el pasado sábado durante una manifestación convocada por sociedad civil y partidos políticos contra el retroceso de libertades en Túnez.

La mayoría de los condenados afrontaron el juicio encarcelados en prisión preventiva o en rebeldía, como el intelectual francés Bernard-Henri Lévym, refugiado en Francia.

Issa fue la única detenida durante la marcha del sábado, después de la ratificación de la sentencia por un Tribunal de Apelación, en la que también participaba Hammami y el líder de la coalición opositora Frente de Salvación Nacional, Ahmed Najib Chebbi, condenado en el mismo proceso.

Chebbi, de 81 años e histórico líder contra el régimen del derrocado dictador Zine el Abidine Ben Ali, dijo durante la manifestación del pasado sábado que estaba preparado para entrar en prisión tras conocer la confirmación de su pena.

Horas antes de la encarcelación de Hammami, Chebbi compartió en sus redes sociales un mensaje de su sobrino -hijo de su hermano, también condenado y en prisión- que calificó de «injusta» la situación.

Human Rights Watch (HRW) reprobó el proceso judicial y del recurso de apelación, así como las condenas, lo que definió como una «consecuencia de una grave distorsión del sistema judicial», con la que «solo buscan silenciar a la disidencia».

«Túnez, bajo el régimen de (el presidente) Kais Said, ha regresado a los años más oscuros de la era de Ben Ali (dictador derrocado en la revolución de 2011)», declaró hoy Ahmed Benchemsi, director de comunicaciones para Oriente Medio y el Norte de África de HRW.

El país magrebí inició una transición democrática con la Primavera Árabe en 2011 que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said se hizo con plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional del país, antes de revalidar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024. EFE

