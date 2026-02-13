Deuda externa estatal de Rusia supera los 60.000 millones de dólares, el máximo en 20 años

2 minutos

Moscú, 13 feb (EFE).- La deuda externa estatal de Rusia, que comprende los compromisos del Estado ruso, ascendió a 61.970 millones de dólares a fecha del 1 de febrero, según datos publicados por el Ministerio de Finanzas ruso, y alcanzó su máximo en 20 años.

Según las estadísticas de Finanzas, el anterior récord se alcanzó en 2006, cuando el indicador ascendió a 76.500 millones de dólares.

Un año después, la deuda rusa se redujo a 52.000 millones de dólares y durante dos décadas no superó el listón de los 60.000 millones de dólares.

A fines del año pasado el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, defendió que la deuda externa rusa «es una de las más bajas entre los países desarrollados», lo cual permite al país impulsar proyectos dirigidos al desarrollo tecnológico y social.

El titular de Finanzas ruso, Antón Siluánov, señaló en diciembre pasado que la deuda externa de Rusia no debe superar el 20 % del producto interior bruto (PIB), y aseguró que la actual situación «es una ventaja de nuestra economía».

A su vez, el Banco Central de Rusia informó a principios de año que la deuda externa total a fecha del 1 de enero de 2026 alcanzó los 319.800 millones de dólares, 30.000 millones más que en 2025 (un 10,4 % más).

«La dinámica de este indicador se definió fundamentalmente por la revaloración positiva de los compromisos de otros sectores y el sistema bancario a consecuencia del fortalecimiento del rublo, así como la atracción de financiamiento de deuda», indicó el regulador ruso.

La deuda externa estatal incluye los compromisos de las instituciones estatales con acreedores extranjeros, mientras que la deuda externa total abarca también a otros sectores privados.EFE

В декабре глава Минфина Антон Силуанов заявил в эфире Радио РБК, что в 2026 году рассчитывает на более высокие темпы экономического роста.

По его оценке, ускорение будет связано со снижением ключевой ставки Банка России и увеличением инвестиций. Силуанов также указал, что бюджетные меры поддержки, ориентированные прежде всего на технологический суверенитет, должны внести вклад в выполнение задач по росту экономики.

Комментируя влияние крепкого рубля на сбалансированность бюджета, министр отметил, что эффект будет зависеть от уровня процентных ставок. Он добавил, что текущий диапазон курса, по оценке Минфина, выглядит в целом сбалансированным и может сохраниться в дальнейшем.