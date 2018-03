Muchos cánceres de la niñez se manifiestan raramente en los adultos. Además, a diferencia de muchas formas de cánceres del adulto, los infantiles se curan mejor. “Las células infantiles se renuevan mucho más rápido, porque el niño está en pleno desarrollo, está creciendo. Y eso permite combatir y destruir con mayor eficacia las células cancerígenas. No se puede comparar una leucemia infantil con la de un paciente adulto”, apunta Marianne Würsch. Pese a las buenas perspectivas, el diagnóstico de esta patología en una edad temprana siempre supone un duro golpe tanto para los enfermos como para sus familias. “Lo peor para un niño pequeño es la separación de su madre. Pero hoy en Suiza los hospitales están equipados de manera que los padres pueden permanecer junto a sus pequeños las 24 horas del día”. “Además, como en este país las distancias son cortas, se realizan tratamientos ambulatorios para que el niño pueda curarse en su entorno”, concluye Marianne Würsch. swissinfo, Belén Couceiro

Diagnóstico: cáncer infantil Belén Couceiro 11 de febrero de 2005 - 15:02 Uno de cada 500 niños en Suiza padece cáncer antes de cumplir los 15 años y unos 50 mueren cada año como consecuencia de esta patología. El 15 de febrero se conmemora por cuarto año consecutivo el Día Internacional de los Niños con Cáncer. Aunque el cáncer es una patología rara en personas menores de 20 años, su incidencia en Europa ha ido creciendo lentamente durante las tres últimas décadas. Así lo revela un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y el Departamento de Pediatría Oncológica y Hematológica del Hospital Infantil Princesa Margaret, de Australia, que publica la revista médica The Lancet en su edición del pasado mes de diciembre. Los resultados de la investigación, financiada por la Unión Europea y denominada Sistema Automático de Información de Cáncer Infantil (ACCIS), han demostrado que la incidencia ha aumentado cerca de un 1% cada año en el caso de los pacientes más pequeños, y hasta un 1,5% entre los adolescentes. En Suiza, sin embargo, “no se observa un incremento de los casos de cáncer infantil”, señala Marianne Würsch, directora de la asociación Ayuda Suiza a los Niños con Cáncer. Incidencia en Suiza Cada año entre 250 y 300 niños desarrollan un cáncer en Suiza y unos 50 en promedio fallecen como consecuencia de esta terrible enfermedad. Las cifras no son muy elevadas con relación a la población total. Para las familias afectadas, sin embargo, el mundo se derrumba cuando reciben la noticia de que su hijo o hija padece un tumor cancerígeno. Su vida cambia de la noche a la mañana. En esos momentos es vital que, además de un tratamiento médico óptimo, puedan contar con el apoyo y la comprensión de su entorno, que es sumamente importante durante el proceso de curación, señala la Ayuda Suiza a los Niños con Cáncer. La leucemia LLA, llamada también leucemia linfocítica aguda, es el tipo de cáncer más común en los niños, seguido de los tumores cerebrales, explica Marianne Würsch. El primero es un cáncer de la sangre y la médula ósea que se manifiesta con síntomas muy diversos (cansancio, hematomas), pero que afortunadamente “se puede diagnosticar en un estado precoz mediante un análisis de sangre”. El índice de curación del cáncer infantil es elevado en el mundo desarrollado. “En países de Europa Occidental los niños que padecen leucemia tienen un 80% de probabilidades de curarse. En los otros tipos de cáncer, ese índice ronda el 60%”, agrega. Mejores perspectivas de curación Muchos cánceres de la niñez se manifiestan raramente en los adultos. Además, a diferencia de muchas formas de cánceres del adulto, los infantiles se curan mejor. “Las células infantiles se renuevan mucho más rápido, porque el niño está en pleno desarrollo, está creciendo. Y eso permite combatir y destruir con mayor eficacia las células cancerígenas. No se puede comparar una leucemia infantil con la de un paciente adulto”, apunta Marianne Würsch. Pese a las buenas perspectivas, el diagnóstico de esta patología en una edad temprana siempre supone un duro golpe tanto para los enfermos como para sus familias. “Lo peor para un niño pequeño es la separación de su madre. Pero hoy en Suiza los hospitales están equipados de manera que los padres pueden permanecer junto a sus pequeños las 24 horas del día”. “Además, como en este país las distancias son cortas, se realizan tratamientos ambulatorios para que el niño pueda curarse en su entorno”, concluye Marianne Würsch. swissinfo, Belén Couceiro Cáncer infantil Uno de cada 500 niños en Suiza padece esta patología. Contexto El 80% de los 250.000 de niños en el mundo que desarrollan un cáncer vive en países en desarrollo. Mediante un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto se podría curar el 70% de los casos. Unos 50 menores mueren cada año en Suiza como consecuencia de un cáncer infantil. La asociación Ayuda Suiza a los Niños con Cáncer, fundada en 1987, defiende y apoya a las familias que pasan por este trance.