El presidente suizo dispuesto a negociar con Trump en el WEF

El presidente suizo, Guy Parmelin, afirma estar dispuesto a negociar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien encabezará una nutrida delegación en el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos.

Parmelin es uno de los varios representantes del Gobierno suizo que asisten a Davos, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, y el ministro de Defensa, Martin Pfister.

«Si los estadounidenses están preparados, las conversaciones tendrán lugar en Davos y las cosas pueden avanzar muy rápidamente», declaró Parmelin a Le Temps. El miércoles, el Consejo Federal (Gobierno) aprobó el mandato definitivo de negociación sobre los aranceles y, por lo tanto, está listo para seguir adelante.

Berna y Washington llegaron a un acuerdo en noviembre para reducir los impuestos estadounidenses sobre los productos suizos del 39 % al 15 % tras arduas negociaciones. Aún debe alcanzarse un acuerdo formal antes del 31 de marzo para garantizar el trato.

El Foro Económico Mundial tendrá lugar del 19 al 23 de enero.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

