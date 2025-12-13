The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Dick Van Dyke celebra su 100 cumpleaños con la proyección de un documental sobre su vida

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 13 dic (EFE).- El actor Dick Van Dyke, conocido por sus actuaciones en ‘Mary Poppins’ (1964) y ‘Chitty Chitty Bang Bang’ (1968), cumple 100 años este sábado y para celebrarlo se proyectará en varios cines de Estados Unidos este fin de semana el nuevo documental ‘Dick Van Dyke: 100th Celebration’ (Dick Van Dyke: Celebración de su centenario).

El cineasta Steve Boettcher le dijo a Fox que la esposa de la estrella, Arlene Silver, lo mantiene activo todos los días: cantando, bailando y moviéndose constantemente.

Según los medios locales, Van Dyke suele participar en Vandy Camp, una compañía de espectáculos de estilo carnavalesco que integra junto a su esposa en Malibú, California, cerca de su casa.

El grupo presenta bailes, canto a capela y canciones del repertorio del icónico artista, incluyendo éxitos de sus películas musicales de la década de 1960. EFE

syr/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR