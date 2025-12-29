Diez cómplices de Bolsonaro en la trama golpista puestos en arresto domiciliar

La Corte Suprema de Brasil ordenó este sábado poner en prisión domiciliaria a diez exsubordinados del expresidente Jair Bolsonaro condenados por participar en la intentona golpista liderada por el exmandatario en 2022.

La orden llega días después de la tentativa de fuga del exjefe policial Silvenei Vasques, otro de los participantes de la conspiración.

Los detenidos fueron funcionarios durante el gobierno de Bolsonaro y participaron de la trama golpista en tareas como planear acciones violentas, buscar sustento jurídico para el golpe o difundir campañas de desinformación en redes sociales, según el tribunal supremo.

«Además del arresto domiciliario, se impusieron medidas cautelares como la prohibición de usar redes sociales, de contactar a otros investigados, la entrega de pasaportes, la suspensión de permisos de porte de arma de fuego y la prohibición de visitas», indicó en un comunicado la Policía Federal.

Aunque ya habían sido condenados, aún tenían plazo para presentar apelaciones ante la corte y por ello no había órdenes de prisión en su contra.

La entidad no precisó los nombres de los afectados por la medida, pero indicó que todos pertenecen a las jerarquías medias de la conspiración golpista.

El exasesor para asuntos internacionales de Bolsonaro, Filipe Garcia Martins, fue uno de los detenidos este sábado, según su defensa.

«Filipe Martins hasta hoy estaba con tobillera electrónica y no podía salir de su ciudad (…) Entonces, ¿qué cambió?», cuestionó el abogado de Garcia Martins, Jeffrey Chiquini en un video publicado en Instagram.

La orden de la Corte llegó después de que Silvinei Vasques, otro de los condenados por la trama golpista, fuera detenido la víspera en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, próximo a Asunción, Paraguay, mientras intentaba abordar un vuelo con documentación falsa.

Las autoridades paraguayas lo expulsaron y lo entregaron a la policía brasileña. La Corte Suprema, que lo condenó a 24 años y seis meses de prisión por este caso, ordenó llevar a Vasques a prisión preventiva.

En septiembre, la Corte halló a Bolsonaro culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y le impuso una condena de 27 años de cárcel.

Otro de los exfuncionarios condenados por este caso es el exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, quien escapó a Estados Unidos.

El golpe fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares. El expresidente de ultraderecha alega ser inocente y se dice «perseguido» por la corte suprema.

