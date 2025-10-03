The Swiss voice in the world since 1935
Dinamarca cree que hay alto riesgo de sabotaje contra sus fuerzas armadas

1 minuto

Copenhague, 3 oct (EFE).- Las autoridades danesas señalaron este viernes que hay un alto riesgo de que sus fuerzas armadas sean objeto de un acto de sabotaje tras el ataque híbrido ocurrido la semana pasada contra varios aeropuertos e instalaciones militares.

«Nuestra conclusión es que la amenaza es alta», dijo en rueda de prensa de los servicios de inteligencia de defensa, Thomas Ahrenkiel.

El aeropuerto de Kastrup (Copenhague) permaneció cerrado varias horas la noche del pasado día 22 por avistamiento de drones, un incidente que se repitió en días sucesivos en otros aeródromos del país, incluida una base militar.

Las autoridades danesas hablan de un «actor profesional» y de «ataque híbrido» y apuntan hacia Rusia, si bien han admitido que no han podido probar que haya una conexión directa.

«Seguimos investigando los hechos, todavía no podemos decir nada», afirmó Ahrenkiel, quien no obstante acusó a Rusia de impulsar una guerra «híbrida» contra Dinamarca y el resto de Occidente con el propósito de crear división entre los aliados y hacer que dejen de apoyar a Ucrania.

Ahrenkiel matizó no obstante que no hay ninguna amenaza concreta de un ataque militar ruso.

«Rusia quiere hacernos creer que hay un peligro inminente de guerra y quiere que vivamos con miedo», señaló.

En la misma comparecencia, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, consideró «muy probable» que la amenaza híbrida aumente en los próximos años, de ahí que sea necesario que Dinamarca, Europa y la OTAN actúen juntas. EFE

alc/rz/jgb

