Diputados aprueban acuerdos diplomáticos con Bélgica y de servicios aéreos con Honduras

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Santo Domingo, 5 may (EFE).- La Cámara de Diputados dio su aprobación este martes al acuerdo entre República Dominicana y el Reino de Bélgica sobre el desempeño de actividades de carácter lucrativo que pudieran realizar ciertos integrantes de las familias del personal de misiones diplomáticas y oficinas consulares, suscrito en Bruselas, el 17 de junio de 2022.

El acuerdo tiene como objetivo permitir el ejercicio de actividades remuneradas a los familiares a cargo del personal de las respectivas misiones diplomáticas y oficinas consulares acreditadas en el territorio de República Dominicana y el Reino de Bélgica.

También, los diputados aprobaron la resolución aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos entre la República Dominicana y la República de Honduras, firmado el 29 de julio de 2024.

El referido acuerdo tiene como objeto principal favorecer el desarrollo del transporte aéreo entre la República Dominicana y Honduras, que propicie su expansión económica y comercial.

Además, los diputados aprobaron el proyecto de resolución mediante el cual se reconoce al presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Edward Heastie, por sus aportes en beneficio de la promoción y desarrollo de la comunidad dominicana en el Estado de Nueva York.

Asimismo, aprobaron enviar a una comisión especial el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24, del 13 de diciembre de 2024.

La comisión especial estará compuesta por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D´Aza, quien la preside, así como los diputados Jorge Leonardo Tavárez, Willy Sánchez, Mayobanex Martínez, Ramón Bueno, Rafael Augusto Castillo, Miguel Espinal, Mateo Espaillat, Luis Gómez, Julio César López, Fiordaliza Estévez, Dilenia Santos, Daritza Zapata y Carlos Morillo.

De igual manera, aprobaron un grupo de resoluciones internas mediante las cuales solicitan la construcción y remozamiento de diferentes obras, así como la instalación de oficinas públicas en varios municipios del país

Previo al inicio de los trabajos legislativos, los diputados rindieron un minuto de silencio a la memoria de Enrique Sánchez Pujols, hermano del diputado Ángel Sánchez Pujols; Santa Isabel Bautista Martes, hermana del diputado Heriberto Aracena, así como a la memoria del joven nativo de Azua Jarlen de la Paz, expelotero de Grandes Ligas.EFE

rsl