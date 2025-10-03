Director de biblioteca Eisenhower renuncia tras controversia por regalo para Carlos III

2 minutos

Nueva York, 3 oct (EFE).- Un regalo para el rey Carlos III de Inglaterra durante la visita que le hizo el presidente Donald Trump el pasado mes generó una controversia que culminó con la renuncia del director de la Biblioteca Presidencial, Museo y Hogar de Infancia Dwight D. Eisenhower, que se negó a entregar una de las espadas del exmandatario como regalo al monarca.

El historiador Todd Arrington, que desde agosto del 2024 dirigía la biblioteca-museo, renunció el pasado lunes tras negarse a sacar una espada original de Eisenhower de la colección de la biblioteca para que Trump se la obsequiara al rey durante su segunda visita de estado al Reino Unido, de acuerdo con la cadena CBS.

Indica además que Arrington argumentó que se negaba a entregar un objeto que había sido aceptado como donación y se había convertido en propiedad del pueblo estadounidense.

Destaca que no está claro quién en específico hizo esa sugerencia pero señala que funcionarios de la Oficina de Donaciones al Extranjero del Departamento de Estado -que habían recopilado varias opciones de regalos- buscaron que fuera una de las espadas para reiterar la importancia de la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

Eisenhower, comandante supremo aliado durante la II Guerra Mundial, máximo responsable del Desembarco de Normandía y presidente de Estados Unidos entre 1953 y 1961, poseía varias espadas, incluida una Espada de Honor que le otorgó la ciudad de Londres en 1947 por su papel durante la contienda, un sable de honor que le obsequiaron los Países Bajos en 1947 y su sable de oficial de West Point.

Finalmente, West Point proporcionó un sable de cadete de la academia militar.

Arrington, que le indicó a los representantes del Departamento de Estado que podía encontrar otra alternativa, señaló a CBS que el pasado lunes le dijeron que debía renunciar o sería despedido porque al parecer «ya no podían confiarme información confidencial», y explicó que se refería a «la espada» y otro asunto no relacionado.

De acuerdo con CBS, dos fuentes cercanas a la controversia señalaron que nadie dijo a Arrington sobre estar molestos por no poder tener una pieza de museo y que la conversación de un regalo sustituto fueron sin tensión.

El Palacio de Buckingham informó de que el monarca recibió una réplica de la espada que Eisenhower usó durante la II Guerra Mundial, como parte de los obsequios entregados durante por Trump y la primera dama Melania Trump. Los reyes también entregaron regalos a la pareja. EFE

rh/jco/fpa