Directora del FMI y EE.UU. coordinan el plan de asistencia financiera a Argentina

Washington, 3 oct (EFE).- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo conversaciones este viernes con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos para coordinar el plan de asistencia financiera a Argentina.

Georgieva informó en su cuenta oficial de X que en una conversación telefónica con Bessent se discutió sobre el «apoyo a las reformas integrales de Argentina» y los «amplios planes de asistencia financiera de Estados Unidos».

La directora del FMI agregó que también se discutió sobre el uso de tenencias estadounidenses sobre los derechos especiales de giro y que espera tener conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días. EFE

