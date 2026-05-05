Directora del Museo de la Memoria de Chile: «Si el Estado viola derechos, debe reparar»

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Clara Antón

Alcalá de Henares (España), 6 may (EFE).- «El Estado es quien viola los derechos humanos y el Estado tiene el deber de reparar», dice a EFE la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile (MMDH), María Fernanda García Iribarren, con motivo del X Premio de Derechos Humanos Rey de España que ha ganado esta institución chilena.

«No somos lo suficientemente conscientes de que las historias son cíclicas», señala García, para advertir de que «si no ponemos suficiente atención, si no nos comprometemos todos y todas como ciudadanos críticos realmente conscientes del valor de la democracia, vamos a ir repitiendo estos horrores a lo largo de la historia».

«Este premio trae una carga positiva, pero es un desafío que nos impulsa a trabajar más aún y un reconocimiento a los que trabajamos en los temas de memoria histórica, una reivindicación de nuestro patrimonio y de los derechos humanos», afirma García en una entrevista con EFE en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

El Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares, tiene carácter bienal, una dotación económica de 25.000 euros y será entregado por el rey de España, Felipe VI, a la directora del MMDH en una ceremonia este miércoles.

Este galardón se instituyó para reconocer la labor de las entidades, públicas o privadas, de los países iberoamericanos que se distingan en la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos.

Los jóvenes y la memoria histórica, un reto constante

El MMDH comienza recordando el día del bombardeo al Palacio de la Moneda, en el año 1973, cuenta García. A partir de ahí, la institución, que es parte de las Comisiones de Verdad que hubo en el país tras la dictadura, ilustra «todas las violaciones a los derechos humanos cometidas» en ese periodo.

Una parte muy importante del MMDH es su «fuerte vinculación con la pedagogía» y cómo transmite la historia a «las nuevas generaciones, para quienes todo eso es memoria muy antigua».

«Los jóvenes han nacido en democracia, es lo que conocen, siempre han tenido abundancia», indica García; «sin embargo, las generaciones que han vivido en dictadura le toman ese valor y es nuestro rol traspasarles lo difícil y terrible que es vivir bajo una dictadura», subraya.

Las redes sociales y los medios de comunicación han facilitado, además, que corrientes negacionistas se propaguen por la sociedad, tanto en jóvenes como en adultos, asegura, habiéndose creado relatos «específicamente» para estas redes «que tanto inundan los discursos y a los que tanta atención le dan los jóvenes».

Contra eso, el MMDH propone múltiples actividades para que «precisamente los jóvenes se vinculen, sientan y se apropien de las memorias».

Además de actividades artísticas, filosóficas o políticas, el museo cuenta con convocatorias participativas y adecuadas a la actualidad, como el ‘Mala Memoria Freestyle’.

Fue una competición de ‘freestyle’ -improvisar rimas y versos sobre la marcha, rapeando sin preparación previa-, en la que muchos jóvenes participaron creando «sus propias canciones en torno a las memorias de nuestro pasado histórico, de memoria histórica, desde la dictadura», narra García.

El programa llegó a participar en distintos festivales y ahora está publicado en Spotify.

García resumió esta labor al acentuar que desde el MMDH creen que «hoy» es cuando se debe «cuidar la democracia y el respeto a los derechos humanos para construir una sociedad desde el presente y para el futuro, no solo pensando en el pasado».

Un directorio independiente políticamente

El MMDH cuenta también con un directorio «que no depende del gobierno de turno, autónomo y bastante plural políticamente» y que incluye universidades, rectores y organizaciones sociales «de distintos sectores políticos, también de derecha», enfatiza García.

Gracias a esa pluralidad, «el trabajo del museo se ha sostenido durante 16 años y es parte de un consenso social, avalado por la sociedad».

El premio al MMDH fue anunciado el pasado 16 de enero por un jurado compuesto, entre otros, por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz; el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

Entre 58 candidaturas de catorce países distintos, el jurado eligió al MMDH por «la ingente actividad memorística de esta institución fundada en 2010, como una garantía de futuro para la democracia y los derechos humanos». EFE

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