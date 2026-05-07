Disminuyen los incidentes antisemitas pero aumentan las agresiones físicas en EEUU

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Los incidentes antisemitas en Estados Unidos, que se dispararon después del 7 de octubre de 2023, disminuyeron en 2025. Sin embargo, las agresiones físicas alcanzan «niveles récord», según el informe anual de la organización de lucha contra el antisemitismo Anti-Defamation League (ADL).

Tres personas murieron en ataques con motivaciones antisemitas, algo que no ocurría desde 2022, según la ADL.

Dos empleados de la embajada de Israel murieron en un tiroteo frente a un museo judío en Washington en mayo, y una mujer falleció en junio tras el lanzamiento de artefactos incendiarios durante una manifestación en Colorado por la liberación de los rehenes israelíes en Gaza.

En 2025 se registraron 6.274 agresiones, actos de acoso y de vandalismo en Estados Unidos, con una media de 17 al día. Mientras que en 2024 y 2023 la cifra fue de 9.354 y 8.873, respectivamente.

Este total, aunque a la baja, «sigue siendo claramente muy superior» a las cifras entre 1979, cuando la ADL comenzó a llevar registros, y el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El número de agresiones físicas, por su parte, ha pasado de 196 en 2024 a 203 en 2025.

Entre estos incidentes, 32 implicaron el uso de un arma letal, frente a 23 en 2024.

Esto convierte a 2025 en «uno de los años más violentos jamás registrados para los judíos estadounidenses», según Jonathan Greenblatt, director de la ADL.

Los estados que registraron el mayor número de incidentes fueron Nueva York (1.160), California (817) y Nueva Jersey (687), tres de los cuatro estados que albergan la mayor población judía del país.

La ADL constató una disminución del 66% de los incidentes en las universidades. «En parte porque estas están enfrentando el antisemitismo en sus campus».

El número de incidentes en las escuelas públicas desde preescolar hasta el último curso de secundaria se mantiene, en cambio, relativamente estable.

En tanto, las concentraciones «marcadas por una retórica extremadamente hostil hacia Israel, que cae en el antisemitismo» y la «propaganda supremacista blanca antisemita» han disminuido de forma significativa.

En 2026 se registró un ataque con un camión que embistió una sinagoga en las afueras de Detroit y un incendio intencional que destruyó gran parte de una sinagoga de Misisipi.

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