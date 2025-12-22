Disparan en la cabeza a otro líder estudiantil en Bangladés tras muerte de dirigente clave

2 minutos

Nueva Delhi, 22 dic (EFE).- Días después del asesinato del dirigente Sharif Osman Hadi, otro líder del movimiento estudiantil en Bangladés recibió este lunes un disparo en la cabeza por parte de atacantes no identificados, en un nuevo episodio de violencia política que mantiene en vilo al país a dos meses de las elecciones.

El herido es Motaleb Shikder, uno de los líderes de las protestas de 2024 y responsable del Partido Nacional Ciudadano (NCP, en inglés) en el suroeste de Bangladés, una formación nacida de la ola de movilizaciones que desembocaron en la caída del régimen de Sheikh Hasina.

Shikder fue trasladado en estado crítico a un hospital de la división de Khulna, donde permanece ingresado, según informó una dirigente de su partido, Mahmuda Mitu, en Facebook.

El ataque se produce en medio de la fuerte agitación desatada tras la muerte de Hadi, quien falleció el jueves en un hospital de Singapur tras sucumbir a las heridas sufridas por un disparo en la cabeza el pasado 12 de diciembre en Daca, cuando fue atacado mientras viajaba en un rickshaw.

La confirmación de su muerte desencadenó el viernes protestas multitudinarias en la capital y otras ciudades, con la participación de sectores estudiantiles, juveniles y grupos políticos de distinta orientación, unidos por la exigencia de justicia por el asesinato y por demandas como la extradición de Hasina desde la India, condenada a muerte por un tribunal de Bangladés.

El jefe del Gobierno interino, el nobel de la Paz Muhammad Yunus, declaró al dirigente estudiantil «mártir» y decretó una jornada de luto oficial en su honor el sábado, coincidiendo con un funeral multitudinario que congregó a miles de personas.

Este lunes, las fuerzas de seguridad anunciaron la detención de al menos nueve personas por su presunta implicación en los disturbios y aseguraron haber identificado a más de treinta sospechosos mediante el análisis de grabaciones de vídeo, según un comunicado oficial.

Bangladés afronta esta escalada de violencia en la recta final de una frágil transición política, con su ex primer ministra condenada a la pena capital y a las puertas de unas elecciones generales previstas para el 12 de febrero, en un proceso en el que Yunus ha insistido en que mantener la estabilidad es una prioridad absoluta. EFE

lgm/lar