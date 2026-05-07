Dos dominicanos son extraditados a Estados Unidos por drogas y otros delitos

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Santo Domingo, 7 may (EFE).- El Poder Ejecutivo dispuso la entrega en extradición a los Estados Unidos de los dominicanos Audry Rodríguez Paredes y Luichy Joel Sosa, requeridos por la justicia de ese país por la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos narcotráfico.

Los dominicanos serán extraditados por cargos relacionados con asociación delictuosa para distribuir e importar cocaína, así como importación y tentativa de importación de dicha sustancia controlada, robo, así como uso, porte y posesión de armas de fuego, además de complicidad en esos delitos.

Mediante el decreto 311-26 fue autorizada la entrega de Audry Rodríguez Paredes, alias Aguja y El Barbú, quien es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Rodríguez Paredes enfrenta cargos por asociación para distribuir cocaína con fines de importación ilegal, asociación para importar cocaína, importación de cocaína y tentativa de importación de dicha sustancia controlada.

Por otro lado, mediante el decreto 312-26, el Poder Ejecutivo dispuso la extradición de Luichy Joel Sosa, quien es solicitado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Sosa está acusado de robo bajo la Ley Hobbs y de uso, porte y posesión de armas de fuego, así como complicidad en esos delitos.EFE

mf