Dos embarcaciones de la Flotilla para Gaza atracan en Chipre

Nicosia, 4 oct (EFE).- Dos embarcaciones que participaron en la Flotilla internacional que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza atracaron en las últimas horas en puertos chipriotas, tras solicitar autorización por razones de abastecimiento y asistencia humanitaria, informaron este sábado las autoridades locales.

La primera embarcación, cuyo nombre no ha sido difundido, con 21 activistas a bordo de diversas nacionalidades, llegó al puerto de Lárnaca en la noche del jueves, tras más de cuatro horas de navegación en condiciones difíciles.

El barco permaneció bajo vigilancia policial y patrullas marítimas al menos hasta la noche del viernes. A su llegada, un equipo médico atendió a dos personas con problemas de salud, sin necesidad de hospitalización.

Voluntarios y activistas locales les hicieron llegar alimentos y agua entregados por personal de la Autoridad Portuaria.

El viernes por la tarde, una segunda embarcación de la Flotilla obtuvo autorización para atracar en el puerto de Pafos. Según el director general de la Autoridad Portuaria de Chipre, Ánthimos Christodoulides, la embarcación se llama Seiren y tiene a 10 personas a bordo.

La agencia de noticias chipriota CNA asegura que este barco, de bandera italiana, zarpará este sábado.

Según el portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, Chipre actuó «de manera inmediata y responsable», aplicando los protocolos y procedimientos previstos por la legislación nacional y europea para este tipo de casos.

Se realizaron controles de identificación de documentos, se cubrieron necesidades básicas y se brindó asistencia consular cuando fue necesario, según ese portavoz.

La llegada de los barcos a Chipre se produce en medio de una ola de condenas internacionales a Israel por interceptar la flotilla en aguas internacionales y detener a más de 450 activistas.EFE

