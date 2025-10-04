The Swiss voice in the world since 1935
Dos personas rescatadas y otras cinco son buscadas al caer al agua cerca de Puerto Rico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 4 oct (EFE).- Dos personas fueron rescatadas, mientras otras cinco son buscadas por las autoridades puertorriqueñas, luego de que una embarcación en la que navegaban en un viaje migratorio hacia Puerto Rico en la mañana de este sábado, se fue a la deriva al noroeste de la isla.

Según la información preliminar brindada por la Policía de Puerto Rico, el suceso ocurrió a eso de las 09:06 (13:06 GMT) en la playa Survivor Beach, en Aguadilla.

Al momento, agentes de la Policía local -adscritos a la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Aguadilla- han rescatado a dos personas y siguen en la búsqueda de otras cinco.

Se desconocen las nacionalidades de los viajeros, el tipo de embarcación en la que viajaban y el porqué la misma se fue a la deriva.

Agentes de la Unidad Marítima continúan con la búsqueda, por lo que durante el día la Policía ofrecerá más detalles del suceso.

El oleaje este fin de semana en la costa norte de Puerto Rico es peligroso por olas que sobrepasarán los 12 pies (4 metros).

Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de fuerte oleaje, fuertes corrientes marinas y erosión costera para gran parte de la costa norte de la isla. EFE

jm/gpv

