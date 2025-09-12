Dos rusos mueren en un accidente de teleférico en el Cáucaso a casi 4.000 metros de altura

Moscú, 12 sep (EFE).- Dos rusos, un hombre y una mujer, murieron hoy tras la avería sufrida por un teleférico de silla en el Elbrús, de 5.642 metros, la montaña más alta de Rusia y de Europa, según informó el gobernador de la república rusa Kabardino-Balkaria, Kazbek Kókov.

«Lamentablemente me veo obligado a informar que en el monte Elbrús murieron dos personas a consecuencia de un accidente en un teleférico de silla», escribió en Telegram.

El teleférico estaba cerrado por mantenimiento del 2 al 24 de septiembre. Según el canal de Telegram Mash, ambos fallecidos eran empleados del teleférico que estaban probando su funcionamiento.

En estos momentos sus cuerpos yacen a una altura de 3.800 metros.

Kókov señaló que los rescatistas ya se encuentran en el lugar y trabajan en la evacuación de los cuerpos de las víctimas.

Aunque señaló que de momento no existe información alguna sobre los fallecidos, la agencia rusa TASS informó, citando fuentes de los servicios de Emergencias, que se trata de un residente local y una mujer.

«Preliminarmente, el motivo del accidente es el desprendimiento del cable de la polea de una de las torres», indicó, al señalar que las autoridades competentes esclarecerán todas las circunstancias de los hechos.

El Elbrús está ubicado en la parte occidental de la cordillera del Cáucaso, que junto a los Urales marca la frontera entre Europa y Asia. EFE

