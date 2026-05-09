Dos soldados y cuatro miembros de Clan del Golfo mueren en combate en noroeste de Colombia

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Bogotá, 9 may (EFE).- Dos soldados del Ejército colombiano y cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, murieron en combates en el municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron este sábado fuentes castrenses.

Durante el combate se incautaron tres fusiles, 11 proveedores, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, material de intendencia, equipos de comunicación y explosivos que estaban en poder de los criminales.

«Con este resultado operacional se logra afectar de manera contundente la capacidad criminal de esta estructura responsable de acciones terroristas que venían afectando la seguridad y tranquilidad de las comunidades del suroeste antioqueño», señaló el Ejército en un comunicado.

Según el Ejército, los combates con el Clan del Golfo, banda de origen paramilitar, dejan un total de siete miembros de ese grupo muertos en las últimas semanas en esa región.

Además de los dos soldados muertos, otros dos resultaron heridos y fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica, mientras que dos civiles que también sufrieron heridas fueron ingresados en el hospital de Urrao.

El Clan del Golfo es el mayor grupo criminal del país, con casi 9.000 integrantes, y está dedicado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro pidió ayer a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes de esta banda criminal con el objetivo de facilitar su traslado en junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas como parte de las negociaciones de paz con el Clan del Golfo.

Esta medida surge de un acuerdo aprobado el año pasado en Doha (Catar) entre el Gobierno colombiano y los líderes del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con el que se que determinó un plan piloto para buscar el sometimiento a la justicia de ese grupo armado. EFE

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