“El smartphone hace mi vida divertida”

La tía Yao llegó a Suiza hace 30 años procedente de China. swissinfo.ch

La tía Yao tiene 80 años, pero parece de 60. No es fácil encontrarla porque su día a día está lleno de actividades. Incluso esta entrevista la hacemos por WhatsApp y nos envía sus fotos desde su teléfono móvil. Parece que no tiene problemas para usar el ordenador y el teléfono inteligente.

Este contenido fue publicado el 03 noviembre 2021 - 11:00

Xudong Yang Nacida en Pekín, Xudong ha vivido en Suiza durante mucho tiempo y ha adquirido un conocimiento grande y profundo sobre el país. Estudió economía en la Universidad de Berna y se unió a la redacción china de swissinfo.ch en 2003, trabajando como periodista y subdirectora del departamento chino. Más artículos de este autor / esta autora | Redacción en chino

La tía Yao (nombre conocido por swissinfo) llegó a Suiza procedente de China a los 50 años, y como inmigrante, lo que más lamenta es no haber aprendido alemán de 'joven', en ese momento. Sin embargo, su dominio de las computadoras y los teléfonos inteligentes ha compensado en gran medida su falta de conocimientos lingüísticos. Hoy en día, lleva casi diez años utilizándolos.

Viviendo en la era de internet

Tan pronto como se despierta por la mañana, la tía Yao conecta su tableta para escuchar las noticias chinas, y también enciende la radio por Internet para escuchar música durante el desayuno. Tres veces al día, el despertador de su smartphone le recuerda que es hora de meditar con el Qigong.

Youtube es también uno de los sitios favoritos de la tía Yao. “Si quiero comer un platillo, voy a Youtube y busco un video de recetas de cocina”. También encuentra soluciones a algunos “problemas” del cotidiano en esos videos. “El otro día se me rompió el cabezal de la ducha, así que me metí en Youtube para saber cómo desprenderlo. Tenía que sumergirlo en vinagre durante la noche, y así lo hice”.

Amigos en todas partes

Como mujer mayor que vive sola en el extranjero, la tía Yao a veces se siente sola y aislada, y es entonces cuando las aplicaciones de chat la ayudan. A través de su teléfono inteligente y su tableta, la tía Yao ha encontrado un sentido de comunidad con sus amigos de todo el mundo.

La tía Yao puede usar hábilmente la función de cámara del smartphone. Por ejemplo, envía la imagen un arco iris a su hija en Asia, para hacerle saber: “Mami está bien”.

El correo electrónico es también una de las formas favoritas de la tía Yao para mantenerse en contacto con sus amigos. “Antes, solía enviar cartas por correo postal, pero tardaban mucho tiempo en llegar. Ahora tengo un correo electrónico y mis amigos pueden recibir mis mensajes rápidamente”.

La tía Yao no parece muy interesada en publicar en los medios sociales ¿Por qué? “Si quiero compartir algo, lo envío directamente a mi amigo, no estoy interesada en enviarlo a una plataforma. Además, no tengo tiempo”.

Los pagos en línea y las tarjetas de crédito tampoco son algo que le guste. “Por cuestiones de idioma, prefiero ir a la oficina de correos a pagar las facturas de los 'importantes' asuntos de dinero”. No cree que tener que pagar los 2,5 francos extra por no efectuar los pagos en línea sea discriminatorio para las personas mayores. Considera que no ser capaz de hacerlo es su 'culpa' y que es correcto “pagar un poco” por ello.

Traducido del inglés por Marcela Águila Rubín