Suiza, atractivo imán de inversiones en Europa Armando Mombelli 07 de junio de 2018 - 12:36 Pese a la fortaleza del franco, que golpeó significativamente a diversos sectores industriales, la economía suiza ha conseguido sobreponerse al grueso de los estragos que provocó la crisis global iniciada en 2008. Hoy, es uno de los pocos países de Europa que se reciben más inversión que hace diez años. Si bien la situación política de Italia levanta temores de nuevas turbulencias en los mercados financieros, son numerosos los países europeos que no logran aún levantar la cabeza desde que estalló la primera crisis global de este milenio hace justo una década. Diversos indicadores económicos confirman lo anterior, especialmente en rubros como la inversión realizada por los sectores público y privado, como puede advertirse el reciente estudio de Eurostat. En 2017, los países de la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, de la que Suiza forma parte) registraron inversión -pública y privada- por alrededor de 3.2 billones de euros (3.7 billones de francos suizos). Un monto significativo, pero inferior al registrado en 2007, año previo al colapso económico. Si se analiza solo la información correspondiente a los países de la UE, las inversiones recibidas por este bloque representaron 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, un 2,3% menos que en 2007. La zona euro, por su parte, también experimentó un retroceso del 2,7% durante la década evaluada. Y de la totalidad de los países de la UE y de la EFTA juntos, solo seis economías consiguieron superar en 2017 el nivel de inversión que tenían 10 años antes, Suiza entre ellas. Es importante destacar que 50% de las inversiones -públicas y privadas- que reciben estos países europeos se destinan a la construcción (edificación de inmuebles e infraestructura), otro 30%, a la producción industrial (adquisición de maquinaria, equipo y armamento) y el 20% restante, a promover la propiedad intelectual. En lo que respecta a Suiza, el volumen de inversiones superó el 24% del PIB de forma constante desde el periodo 1997-2007. En 2009, debido a la crisis, cayó a su nivel más bajo en dos décadas (22,7%). Pero después de este año se recuperó de forma sostenida hasta alcanzar el 24,5% el año pasado. Con este porcentaje, Suiza se ubica en la tercera plaza, por su volumen de inversión, en Europa durante el año 2017, solo superado por la República Checa y por Suecia.