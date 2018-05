El Centro Palestino de Recursos para los Derechos de la Ciudadanía y los Refugiados (BADIL) escribe una carta en respuesta a los comentarios del ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, en los que considera que el trabajo de ayuda de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos es un obstáculo para la paz en Oriente Medio.



Nuestro regreso no es un sueño, es un derecho internacionalmente reconocido.

Ignazio Cassis, ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, declaró el jueves 17 de mayo de 2018 que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Cercano (UNRWA) es un obstáculo para la paz en Oriente Medio porque dificulta activamente la integración de los refugiados palestinos en sus países de acogida.

Cassis afirmó que la preservación de los campos de refugiados, específicamente en Jordania y Líbano, alimenta un “sueño de regresar a casa” para los palestinos que residen en ellos. Añadió que la financiación de la UNRWA, procedente de la comunidad internacional, contribuye a mantener vivo el conflicto. Dijo: “Durante mucho tiempo, la UNRWA fue la solución a ese problema, pero hoy se ha convertido en parte del problema. No es realista que todos [los refugiados palestinos] puedan cumplir ese sueño. Sin embargo, la UNRWA mantiene vivo ese sueño”.

En su lugar, propuso la orientación de fondos de la UNRWA a los países anfitriones para fomentar la integración de los refugiados palestinos, una política que no solo ignora el Estado de derecho, sino que respalda la posición del primer ministro israelí que pidió la conclusión de la UNRWA el mes pasado. BADIL destaca que el principal obstáculo para resolver la cuestión de los refugiados palestinos ha sido la negación de Israel del derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares de origen, una política en curso desde 1948.

Otro obstáculo clave ha sido el fracaso de la comunidad internacional para cumplir con sus responsabilidades hacia los refugiados palestinos enlistadas en las numerosas resoluciones de la ONU adoptadas desde 1948. Incapaces de regresar a sus hogares, los refugiados palestinos han sido forzados al exilio en los países vecinos.

Estos refugiados no están “soñando” con regresar a su hogar, tienen derecho a hacerlo. Su derecho al retorno está establecido específicamente en la Resolución 194 de 1948 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha sido aprobada anualmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales.

Los servicios de la UNRWA a los refugiados palestinos no están alimentando el conflicto actual; más bien, la responsabilidad recae en las políticas israelíes que niegan a los refugiados palestinos el derecho a regresar a sus hogares, en contravención del derecho internacional. Y mientras sigan desplazados, los refugiados palestinos tienen derecho a asistencia humanitaria.

Declaración de André Simonazzi, portavoz del Gobierno

“El presidente Alain Berset habló (el viernes) con Ignazio Cassis, el ministro responsable de los Asuntos Exteriores. El resultado de la discusión fue que no hay cambios en la política de Suiza hacia Oriente Medio, tal como está definida en la estrategia de política exterior del Consejo Federal (Gobierno). En particular, no hay cambios con respecto al apoyo de Suiza al UNRWA, un socio estratégico, que desempeña un papel vital en la estabilidad de la región y la lucha contra la radicalización, como ha dejado claro el Consejo Federal en diversas respuestas a las solicitudes de procedimiento parlamentario. Suiza seguirá desempeñando un papel activo en la reforma de la UNRWA, como lo ha hecho hasta la fecha. Como uno de los principales contribuyentes al presupuesto de la UNRWA, es legítimo que Suiza participe en las reflexiones sobre el futuro de esa organización”.

Fin del recuadro