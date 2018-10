Derechos de autor

Inaugura Zermatt cabina tricable más alta del mundo 01 de octubre de 2018 - 10:45 Después de más de dos años de trabajos, Zermatt inauguró el pasado fin de semana el sistema más alto del mundo de telecabinas a tres cables. Puede transportar hasta 2 000 personas por hora al ‘Pequeño Cervino’ y tuvo un costo aproximado de 52 millones de francos. El nuevo sistema de remontes de la famosa estación helvética de esquí situada en el cantón del Valais consta de telecabinas con dos cables portadores y un cable de tracción. Conecta la estación intermedia Trockener Steg, a 2 939 metros de altitud, al Pequeño Cervino, a 3 883 metros. Este nuevo remonte, denominado ‘Matterhorn Glacier Ride’, forma parte de los quince sistemas de góndolas a tres cables que operan actualmente en el mundo. “Pero supera a todos por su altura y por el largo alcance entre dos de sus tres torres de alta tensión”, explicó Jan Sorg, ingeniero de proyectos del fabricante italiano de teleféricos Leitner Ropeways. La nueva instalación, inaugurada el sábado (29.09) en presencia de unos 500 invitados, incluida la ministra del Transporte, Doris Leuthard, tuvo un costo de 52 millones de francos y puede transportar hasta 2 000 personas por hora. A esa cantidad se suma la capacidad del teleférico existente de 600 pasajeros. “Esta doble conexión hace posible operar los 365 días del año, incluso durante los trabajos de revisión y con vientos fuertes”, señala la compañía de teleféricos de Zermatt en su sitio web. Asimismo, las nuevas instalaciones permitirán evitar los tiempos de espera para los pasajeros que hasta ahora podían llegar a hora y media en los momentos de mayor demanda durante el invierno.