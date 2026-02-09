Ecuador abre el 2026 con una inflación interanual al alza al registrar 2,44 %

Quito, 9 feb (EFE).- La inflación interanual de Ecuador en enero se situó en 2,44 % respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone una expansión en referencia al 1,91 % con el que el país andino cerró el 2025, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La inflación mensual de enero llegó al 0,37 %, superior al -0,14 % registrado en diciembre de 2025 y también por encima del -0,15 % de enero de 2025.

Las tres divisiones que más incidieron en la inflación mensual de enero en Ecuador fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,21 %), bienes y servicios diversos (0,09 %) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,05 %).

En Ecuador, la medición de la inflación por parte del INEC se realiza en referencia a 359 productos en nueve ciudades del país, entre las que se encuentran la capital Quito junto a Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En enero, el costo de la canasta familiar básica (CFB) se ubicó en 821,80 dólares, mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar promedio fue de 899,73 dólares lo cual representa el 109,48 % del costo de la CFB. EFE

