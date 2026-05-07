Ecuador emite 1.000 millones de dólares en bonos

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Ecuador emitió 1.000 millones de dólares en bonos, en su segunda operación en los mercados internacionales en cuatro meses, informó el miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se trató de una reapertura de los bonos soberanos 2034 y 2039 que tuvo «una demanda siete veces mayor a lo ofertado», destacó el ministerio.

En enero el gobierno del presidente Daniel Noboa retornó a los mercados luego de siete años con una operación que tildó de «histórica», al colocar 4.000 millones de dólares en bonos para la recompra de deuda próxima a vencer.

La emisión se da en medio de la creciente demanda de recursos para combatir la criminalidad en el país.

El financiamiento obtenido este miércoles «es de libre disponibilidad y permitirá sostener la inversión pública, fortalecer la provisión de servicios ciudadanos, mantener el dinamismo económico», señaló la cartera económica en un comunicado.

El pasivo internacional de Ecuador fue de 51.740 millones de dólares (un 40% del PIB) en 2025, según el Banco Central local.

pld/mr