Ecuador expresa su solidaridad con Perú por accidente de helicóptero que dejó 15 muertos

Guayaquil (Ecuador), 23 feb (EFE).- El Gobierno ecuatoriano expresó su solidaridad con el de Perú por el accidente de un helicóptero militar peruano en el que fallecieron quince personas, entre ellos siete menores, y envió condolencias a las familias de las víctimas.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad al Gobierno de la República del Perú, a las familias de las víctimas y al pueblo peruano por el lamentable accidente del helicóptero militar ocurrido en la región sur de Perú, en el que perdieron la vida 15 personas», señaló la Cancillería en un comunicado.

«El Ecuador expresa su profundo pesar por la irreparable pérdida y reitera su solidaridad con el pueblo y las autoridades del Perú en este difícil momento», añadió.

Un helicóptero militar que se desplazaba desde la ciudad de Pisco a Chala para cumplir con labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones que afectan a la región de Arequipa, una de las principales del país, sufrió un accidente el domingo.

A bordo de la aeronave iban cuatro tripulantes y once pasajeros, según información de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor Sergio Paúcar, quien iba acompañado por el alférez Luis Huertas, la suboficial de primera Kamila Chapi Anchapuri y el suboficial Leiner Aguirre Huamán.

Entre los pasajeros se encontraba el coronel Javier Nole, junto a tres adultos más, seis adolescentes y un niño de 3 años.

Las fuertes lluvias caídas durante los últimos días en el sur de los Andes peruanos han causado recurrentes inundaciones en Arequipa, producto de lo cual habían fallecido al menos dos personas en la región antes del siniestro del helicóptero. EFE

