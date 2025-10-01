The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ecuador frustra ingreso de más de 1.200 celulares declarados como generadores eléctricos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 1 oct (EFE).- El Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae) informó este miércoles de que frustró el ingreso de más de 1.200 celulares que habían sido declarados como «generadores eléctricos».

El hallazgo tuvo lugar en el aeropuerto internacional ‘Mariscal Sucre’, de Quito, donde hallaron un cargamento de 1.200 teléfonos Iphones, detalló

«El cargamento proveniente de EE.UU., enviado bajo la modalidad de couriers, ocultaba más de 1.200 celulares iPhone, valorados en más de 1 millón de dólares», indicó el Senae.

En un video publicado en su cuenta de la red social X, el Senae presentó imágenes del cargamento, que detectaron durante un proceso de control aduanero. EFE

sm/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR