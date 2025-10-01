Ecuador frustra ingreso de más de 1.200 celulares declarados como generadores eléctricos
Quito, 1 oct (EFE).- El Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae) informó este miércoles de que frustró el ingreso de más de 1.200 celulares que habían sido declarados como «generadores eléctricos».
El hallazgo tuvo lugar en el aeropuerto internacional ‘Mariscal Sucre’, de Quito, donde hallaron un cargamento de 1.200 teléfonos Iphones, detalló
«El cargamento proveniente de EE.UU., enviado bajo la modalidad de couriers, ocultaba más de 1.200 celulares iPhone, valorados en más de 1 millón de dólares», indicó el Senae.
En un video publicado en su cuenta de la red social X, el Senae presentó imágenes del cargamento, que detectaron durante un proceso de control aduanero. EFE
