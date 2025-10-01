EE.UU y aliados reducen su misión militar en Irak por el éxito frente al Esado Islámico

Redacción Internacional, 1 sep (EFE).- Estados Unidos y sus socios de la Coalición Global multinacional para derrotar al Estado Islámico y su componente militar «reducirán su misión en Irak», informó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien aludió al «éxito conjunto» frente a ese grupo terrorista.

«Esta reducción refleja nuestro éxito conjunto en la lucha contra el ISIS (Estado Islámico) y marca un paso hacia la transición a una alianza de seguridad duradera entre Estados Unidos e Irak», señaló Parnell en un comunicado.

La Coalición Global multinacional fue establecida en 2014 por Estados Unidos e integra a más de 70 países con el objetivo de combatir al grupo terrorista Estado Islámico y su componente militar.

Durante el último año, ambas partes han sostenido conversaciones sobre la evolución de esta misión y su eventual transformación en una asociación bilateral de defensa entre Washington y Bagdad.

Según Parnell, la nueva etapa respaldará la seguridad de Estados Unidos e Irak y fortalecerá la capacidad del país árabe para impulsar el «desarrollo económico, la atracción de inversión extranjera y el liderazgo regional».

El portavoz subrayó que Estados Unidos mantendrá una estrecha coordinación con el Gobierno de Irak y los miembros de la Coalición para garantizar una transición responsable.

El acuerdo, recalcó, se enmarca en los intereses nacionales de Estados Unidos, la Constitución iraquí y el Acuerdo Marco Estratégico suscrito entre ambos países.EFE

