The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EE.UU y aliados reducen su misión militar en Irak por el éxito frente al Esado Islámico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 1 sep (EFE).- Estados Unidos y sus socios de la Coalición Global multinacional para derrotar al Estado Islámico y su componente militar «reducirán su misión en Irak», informó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien aludió al «éxito conjunto» frente a ese grupo terrorista.

«Esta reducción refleja nuestro éxito conjunto en la lucha contra el ISIS (Estado Islámico) y marca un paso hacia la transición a una alianza de seguridad duradera entre Estados Unidos e Irak», señaló Parnell en un comunicado.

La Coalición Global multinacional fue establecida en 2014 por Estados Unidos e integra a más de 70 países con el objetivo de combatir al grupo terrorista Estado Islámico y su componente militar.

Durante el último año, ambas partes han sostenido conversaciones sobre la evolución de esta misión y su eventual transformación en una asociación bilateral de defensa entre Washington y Bagdad.

Según Parnell, la nueva etapa respaldará la seguridad de Estados Unidos e Irak y fortalecerá la capacidad del país árabe para impulsar el «desarrollo económico, la atracción de inversión extranjera y el liderazgo regional».

El portavoz subrayó que Estados Unidos mantendrá una estrecha coordinación con el Gobierno de Irak y los miembros de la Coalición para garantizar una transición responsable.

El acuerdo, recalcó, se enmarca en los intereses nacionales de Estados Unidos, la Constitución iraquí y el Acuerdo Marco Estratégico suscrito entre ambos países.EFE

erv/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR