EE.UU. hunde otra lancha cerca de Venezuela y mata a cuatro personas a bordo
Washington, 3 oct (EFE).- Estados Unidos hundió este viernes otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela matando a cuatro personas a bordo a las que acusa de ser «narcoterroristas».
«Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido», informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la red social X, donde publicó también un vídeo del ataque. EFE
