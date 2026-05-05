EE.UU. propone una resolución de la ONU para garantizar la libertad de navegación en Ormuz

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Naciones Unidas, 5 may (EFE).- Estados Unidos propuso una resolución en la ONU para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, un mes después de que China y Rusia vetaran un texto sobre este asunto por considerarlo sesgado, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, este martes.

La iniciativa, presentada junto a Baréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar, exige también a Irán el «cese de los ataques, las minas y el cobro de peajes».

Washington aseguró que espera que la iniciativa se someta a votación «en los próximos días y que reciba el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad y de una amplia base de copatrocinadores». China ostenta este mes la presidencia del órgano.

Esta no es la primera vez que el órgano tiene en su manos una resolución sobre la estratégica vía. A principios de abril, Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar presentaron una que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales.

Entonces, la resolución fue vetada por China y Rusia -miembros permanentes del Consejo de Seguridad- por no ser «objetiva» y por «cortoplacista».

«El proyecto de resolución exige a Irán que cese los ataques, el minado y el cobro de peajes. Exige que Irán revele el número y la ubicación de las minas marinas que ha colocado y coopere en los esfuerzos para retirarlas, al tiempo que apoya el establecimiento de un corredor humanitario», avanzó Rubio en el comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a Irán de seguir «tomando como rehén a la economía mundial» al mantener el cierre del estrecho.

En este sentido, cargó contra la República Islámica por «sus amenazas de atacar a los buques que transitan por él, el tendido de minas marinas que suponen un peligro para la navegación y sus intentos de cobrar peajes por la vía navegable más importante del mundo».

Este domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una operación para escoltar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz. EFE

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