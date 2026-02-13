EEUU acelera el fin de sanciones petroleras contra Venezuela y envía ayuda médica

afp_tickers

4 minutos

Estados Unidos aceleró este viernes el fin de las sanciones petroleras contra Venezuela con licencias de explotación para cinco multinacionales del sector, y al mismo tiempo anunció el envío de más de 6 toneladas de suministros médicos.

El presidente Donald Trump, muy contento por la colaboración del nuevo gobierno provisional de Delcy Rodríguez, aseguró a periodistas que viajará en algún momento al país sudamericano, cuyo rumbo alteró dramáticamente el pasado 3 de enero con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Las relaciones con Venezuela son «tan buenas como uno podría desear»y la presidenta encargada está haciendo «un gran trabajo», declaró Trump este viernes.

Tras la caída de Maduro, Washington anunció tres etapas para Venezuela, un país empobrecido por la crisis económica, la corrupción y las sanciones: estabilidad económica, recuperación y transición política.

La estabilidad pasa ante todo, según Trump, por el control de las ventas de crudo venezolano, primordialmente a Estados Unidos, que a cambio deposita el dinero en Catar y luego lo entrega a Caracas, para «beneficio de todos los venezolanos».

– Más petroleras –

Este viernes el Departamento del Tesoro anunció que permitirá a la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell, reanudar sus operaciones en el país sudamericano sin más obstáculos.

Caracas ha promulgado una reforma de su ley de hidrocarburos para facilitar ese retorno de las multinacionales, con las que ha tenido problemas legales durante años, y que son imprescindibles si quiere renovar sus instalaciones.

Washington emitió también una segunda licencia para permitir nuevos contratos con otras petroleras, siempre bajo su vigilancia.

Todos estos proyectos quedan sometidos a la jurisdicción estadounidense, no venezolana, precisa el Departamento del Tesoro, que en días pasados también anunció licencias para equipamiento, material informático, contratos con buques cisternas o proyectos con puertos y aeropuertos.

El sector petrolero venezolano estuvo sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.

Aunque con dificultades, Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.

– Ayuda médica –

Poco después de esos anuncios, el Departamento de Estado revelaba el envío vía aérea de más de 6 toneladas de «suministros médicos prioritarios».

«Este es el primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar el abastecimiento de suministros médicos críticos a Venezuela», añadió el comunicado.

El texto no mencionó si Caracas pagará por esos suministros.

El presidente Trump aseguró tras la captura de Maduro que además de fiscalizar el dinero del petróleo venezolano, Caracas se avino a comprar ante todo bienes estadounidenses.

Los suministros médicos enviados a Venezuela serán distribuidos por el ministerio de Salud «provisional», detalló el texto.

Aunque Trump ha recibido a la opositora María Corina Machado y ha declarado que el objetivo político en Venezuela es la celebración de elecciones y la transición democrática, en sus más recientes declaraciones omite mencionar ese aspecto.

Caracas ha postergado la aprobación de una ley de amnistía, y aunque ha liberado a centenares de presos políticos, muchos de ellos permanecen en arresto domiciliario, bajo control electrónico.

– El «discombobulator» –

Trump acudió por otro lado a una base militar en Carolina del Norte, Fuerte Bragg, donde están basados algunos de los soldados de élite que participaron en la audaz operación de captura de Maduro y su esposa.

El presidente los alabó y se jactó de un arma secreta, el «discombobulator» («desorientador»), capaz de bloquear los sistemas de defensa rusos y chinos, y que fue utilizado en la poderosa operación militar.

Es la primera vez que Trump evoca esa arma misteriosa en un evento público, después de haber dejado escapar algunos detalles en entrevistas anteriores.

«Se habla del ‘discombobulator’, porque no alcanzaron a hacer ni un solo disparo», dijo Trump, refiriéndose al bloqueo de gran parte de los sistemas defensivos de Venezuela durante la incursión del 3 de enero.

«El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos están tratando de averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán», dijo con una sonrisa.

jz/val