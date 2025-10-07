EEUU destinó 21.700 millones en ayuda militar a Israel desde inicio de la guerra en Gaza

2 minutos

Miami (EE.UU.), 7 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ha destinado 21.700 millones de dólares en ayuda militar a Israel desde los ataques de Hamás que desataron la guerra en Gaza hace dos años, según un informe de la Universidad de Brown divulgado este martes.

La ayuda fue aprobada por las administraciones del demócrata Joe Biden (2021-2025) y el republicano Donald Trump, destacando el año 2023 con una asignación récord de 17.900 millones de dólares, la mayor en la historia de la cooperación militar entre ambos países, detalla el análisis.

Además de la ayuda directa, Estados Unidos ha invertido entre 9.650 y 12.070 millones de dólares en operaciones militares en Yemen y otras áreas del Medio Oriente, en apoyo a sus intereses y aliados en la región, detalló el informe.

Esto eleva el gasto total de Estados Unidos en operaciones militares relacionadas desde el 7 de octubre de 2023 a un volumen entre 31.350 y 33.770 millones de dólares, según la universidad.

El estudio además subrayó que el impacto humano ha sido significativo: más del 10% de la población de Gaza ha muerto o resultado herida y al menos 5,27 millones de personas han sido desplazadas en Gaza y otras zonas vecinas.

El monto total incluye financiación directa y acuerdos de ventas de armas y no contempla los compromisos futuros que aún deben ejecutarse, indica el informe del proyecto Costos de la Guerra del centro universitario.

La asistencia estadounidense ha sido esencial para las operaciones del Ejército de Defensa de Israel (IDF) y la Policía de Israel en Gaza, Cisjordania y otras regiones.

Las armas suministradas por Estados Unidos comprenden aviones de combate, helicópteros, misiles, bombas y sistemas de puntería avanzada.

Según el estudio, estos recursos han sido fundamentales en las ofensivas militares israelíes, que han tenido un alto costo humanitario en Gaza.EFE

ims/rf