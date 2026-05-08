EEUU e Irán intercambian disparos y ponen en peligro su frágil tregua

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego con Irán sigue vigente a pesar del ataque iraní del jueves contra tres destructores estadounidenses en el estrecho de Ormuz, que calificó de «una nimiedad».

Poco antes, Washington dijo haber atacado «instalaciones militares iraníes» como represalia a la agresión contra sus buques en Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos bloqueada por Teherán desde que estalló la guerra el 28 de febrero.

Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de haber iniciado el intercambio de disparos y de incumplir el cese de hostilidades.

Este cruce debilita aún más la tregua vigente desde el 8 de abril, es decir, desde hace casi un mes, en un momento en que la Casa Blanca sigue esperando una respuesta de la república islámica a su última propuesta para poner fin al conflicto de manera duradera.

«Hoy se metieron con nosotros. Los fulminamos. Se metieron con nosotros. Yo a eso lo llamo una nimiedad», aseguró Trump a los periodistas la noche del jueves, y agregó que, en su opinión, el alto el fuego seguía vigente.

El Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operaciones en Oriente Medio, informó en la red social X que las fuerzas iraníes lanzaron «múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones» contra sus tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado.

Agregó que eliminó «las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables».

Por su parte, el mando militar central de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego al atacar un petrolero y otro barco, al asegurar que las fuerzas de Teherán «atacaron de inmediato y en represalia a los buques militares estadounidenses».

Trump había alimentado las esperanzas de un acuerdo justo el día anterior, al decir que un acuerdo podría estar cerca, incluso mientras amenazaba nuevamente con volver a los bombardeos si Teherán se negaba a ceder.

Reafirmó esa postura tras el enfrentamiento del jueves, al publicar en su plataforma Truth Social: «Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!».

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, dijo que Teherán comunicaría su posición al mediador, Pakistán, «tras concretar sus puntos de vista».

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se había mostrado optimista antes de los intercambios de fuego del jueves, cuando dijo en declaraciones televisadas: «Creo firmemente que este alto el fuego se convertirá en un alto el fuego a largo plazo».

– Conversaciones sobre Líbano –

Sin embargo, dentro de Irán, los civiles se mostraban escépticos.

«Ninguna de las partes en estas negociaciones es realmente capaz de llegar a un acuerdo», dijo el fotógrafo Shervin, de 42 años, en un mensaje enviado desde Teherán a periodistas de la AFP en París.

«Este es otro de los juegos de Trump; de lo contrario, ¿por qué se están enviando tantos buques de guerra y fuerzas militares hacia Irán?», añadió.

Cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán también podría ayudar a reducir las tensiones en Líbano, donde una tregua separada se vio sometida a nuevas tensiones después de que un ataque israelí en el sur de Beirut matara el miércoles a un comandante del grupo proiraní Hezbolá.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, que pidió el anonimato, indicó que una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.

Será el tercer encuentro de este tipo en estos últimos meses entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra y no tienen relaciones diplomáticas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que un acuerdo de paz entre ambas partes era «perfectamente factible», e insistió en que Hezbolá era el escollo, y no cualquier otra cuestión entre los dos gobiernos.

Líbano se vio arrastrado al conflicto en Oriente Medio cuando Hezbolá, un movimiento apoyado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos israeloestadounidenses.

Pese a una tregua en teoría vigente, el Ministerio de Salud libanés informó que al menos 12 personas murieron en una serie de ataques aéreos israelíes el jueves.

– Barcos varados en el estrecho –

La guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo de Ormuz.

Unos 1.500 buques y sus tripulaciones, de unos 20.000 miembros en total, permanecen «atrapados» en el Golfo debido al bloqueo, informó en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

Trump lanzó el lunes una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, al alegar avances en las negociaciones con Irán.

El presidente de Estados Unidos —quien ha criticado duramente a Europa por no respaldar su guerra contra Irán— dijo el jueves que había mantenido una «conversaciones muy positivas» con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y afirmó que estaban «completamente de acuerdo en que Irán nunca podrá tener un arma nuclear».

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