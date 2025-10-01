The Swiss voice in the world since 1935
Efemérides del 2 de octubre

En un 2 de octubre, pero de 1937, ocurre la matanza de haitianos en República Dominicana ordenada por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en la que fueron asesinados entre 10.000 y 30.000 personas de raza negra.

Otras Efemérides:

1889.- Comienza en Washington la I Conferencia Interamericana, con la asistencia de representantes de 18 países y se crea la Unión Internacional de las Repúblicas de América.

1928.- El sacerdote José María Escrivá de Balaguer funda en Madrid el ‘Opus Dei’.

1931.- Inauguración en Madrid del I Congreso Hispanoamericano de Cinematografía.

1942.- La dictadura franquista fusila en Madrid a los dirigentes del PCE, Heriberto Quiñones, Luis Sendín y Ángel Garvín.

1944.- Fin del Levantamiento de Varsovia.

1955.- Se desconecta para siempre la primera computadora de propósito general, la ENIAC (‘Electronic Numerical Integrator And Computer’), calculaba trayectoria de proyectiles y operaciones matemáticas.

1958.- Guinea se independiza de Francia.

1968.- Decenas de estudiantes son acribillados a balazos por el Ejército en Ciudad de México en la Matanza de Tlatelolco.

1987.- Un tribunal especial condena a Francia por hundir el barco de Greenpeace ‘Rainbow Warrior’.

1990.- Mueren 127 personas cuando un Boeing 737 de la compañía china ‘Caac’, secuestrado en un vuelo interno en China, explota por una bomba.

1996.- Asesinado el primer jefe de Gobierno de la Bulgaria postcomunista, el socialista Andrei Lukánov.

1997.- Firma del Tratado de Ámsterdam, que modifica el de Maastricht, por el que nació la UE.

2001.- El congresista colombiano Octavio Sarmiento, del opositor Partido Liberal, es asesinado en Arauca.

2003.- El sudafricano John Maxwell Coetzee gana el premio Nobel de Literatura.

2007.- La Asamblea General de la ONU declara el Día Internacional de la No Violencia para conmemorar el nacimiento de Gandhi.

2009.- El atunero vasco ‘Alakrana’, con 36 tripulantes a bordo, es secuestrado por piratas somalíes en el Océano Índico.

2014.- Detenido el capo mexicano Héctor Beltrán Leyva.

2016.- Los colombianos rechazan en plebiscito el acuerdo de paz alcanzado con las FARC.

2018.- El periodista saudí Jamal Khashoggi es asesinado en el consulado saudí en Estambul.

2021.- La Agencia Espacial Europea transmite la primera imagen de Mercurio.

2023.- Nobel de Medicina para Katalin Karikó y Drew Weismann por sus investigaciones sobre las vacunas contra el coronavirus.

NACIMIENTOS

1869.- Mahatma Gandhi, líder religioso y político indio.

1890.- Groucho Marx, actor y cómico estadounidense.

1904.- Graham Greene, novelista inglés.

1907.- Alexander Robertus Todd, británico, Premio Nobel de Química.

1930.- Antonio Gala, escritor español.

1948.- Donna Karan, diseñadora de moda estadounidense.

1949.- Annie Leibovitz, fotógrafa estadounidense.

1951.- ‘Sting’, cantante y compositor británico.

1970.- Maribel Verdú, actriz española.

1986.- Kiko Casilla, futbolista español.

DEFUNCIONES

1968.- Marcel Duchamp, artista dadaista francés.

1985.- Rock Hudson, actor estadounidense.

2005.- August Wilson, dramaturgo estadounidense.

2010.- Robert Goodnough, pintor estadounidense.

2015.- Brian Friel, dramaturgo irlandés.

2017.- Tom Petty, roquero estadounidense.

2022.- Sacheen Littlefeather, activista indígena que rechazó el Óscar de Marlon Brando en 1973. EFE

