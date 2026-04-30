Egipto acoge una nueva ronda de negociaciones sobre la segunda fase de la tregua en Gaza

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El Cairo, 30 abr (EFE).- El Cairo acogerá este jueves una nueva ronda de negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo para implementar la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza, en medio de la presión regional e internacional para impulsar el proceso de tregua, informó una fuente de los servicios de seguridad egipcios a EFE.

La reunión contará con la participación del general estadounidense Jasper Jeffreys, comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización de la ONU en Gaza.

Según la fuente, que solicitó el anonimato, las conversaciones abordarán diversos temas, entre ellos los mecanismos operativos del denominado «comité tecnocrático» dentro de la Franja y el desarme del movimiento islamista palestino Hamás.

El desarme es uno de los puntos más relevantes del plan presentado por Nikolay Mladenov, coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, que fue entregado al Consejo de Seguridad a finales de marzo.

La propuesta contempla «la disposición de Hamás a desmantelar su red de túneles y entregar gradualmente sus armas en un plazo de hasta ocho meses, a cambio del desarme de las milicias palestinas leales a Israel y la retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja, una vez verificada la ausencia de armas, salvo las autorizadas para el comité tecnocrático».

Asimismo, el informante indicó que se analizarán las violaciones israelíes al acuerdo de alto el fuego y las garantías necesarias para impedir futuros incumplimientos, especialmente tras el desarme de Hamás.

Esta ronda de conversaciones se produce un día después de que el Consejo de Paz y los mediadores internacionales (Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos) presentaran una nueva propuesta centrada en el desarme de Hamás y la implementación de la segunda fase del alto el fuego.

El documento, de 15 puntos, establece la creación de un «Comité de Verificación de la Implementación», integrado por los Estados garantes, la Fuerza Internacional de Estabilización y el propio Consejo de Paz, encargado de asegurar el cumplimiento de los compromisos de todas las partes.

El plan también subraya que Gaza debe regirse bajo el principio de «una sola autoridad, una sola ley y una sola fuerza armada», y que únicamente las personas autorizadas por el Comité Nacional podrán poseer armas.

La transición entre fases estará condicionada al cumplimiento verificado de los requisitos previos, incluida la retirada gradual de Israel hacia la frontera de la Franja y la recolección supervisada de armas bajo liderazgo palestino.

Las negociaciones buscan avances concretos hacia una tregua sostenible, en un contexto marcado por la complejidad política y las tensiones sobre el terreno que dificultan la consolidación de un acuerdo definitivo. EFE

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