Egipto afirma que la seguridad de EAU es «parte integral» de la suya, tras ataques de Irán

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El Cairo, 6 may (EFE).- Egipto anunció este miércoles su «plena solidaridad» con Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras los ataques con drones atribuidos a Irán de los últimos días, y afirmó que la seguridad del país del Golfo es «parte integral de la seguridad nacional egipcia».

Según un comunicado de Exteriores egipcio, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, transmitió la postura de su país a su homólogo emiratí, Abdalá bin Zayed, en una conversación telefónica, en la que trataron la situación en la región.

«Abordaron la rápida evolución de la situación en la región, de cara a los recientes ataques iraníes contra EAU, y Abdelaty reiteró la enérgica condena de Egipto a estos ataques, reafirmando la plena solidaridad de Egipto con EAU y su apoyo inquebrantable en este momento crítico», se apunta en la nota.

«Asimismo, destacó el pleno respaldo de Egipto a todas las medidas adoptadas por EAU para proteger su seguridad y estabilidad», y «subrayó la firme posición de Egipto de que la seguridad de los EAU y de todos los Estados (árabes) del Golfo es parte integral de la seguridad nacional de Egipto», añadió.

El Ministerio de Defensa emiratí anunció este martes que interceptó drones lanzados desde Irán después de haberlo hecho también el lunes con 15 misiles y cuatro drones que causaron tres heridos.

Se trata de los primeros ataques atribuidos a Irán contra el país del golfo Pérsico desde la entrada en vigor del alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica, el pasado 8 de abril. EFE

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