Ejército de EEUU se dice preparado para reanudar combates contra Irán si se lo ordenan

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Las fuerzas estadounidenses están preparadas para reanudar las operaciones de combate contra irán si se lo ordenan, dijo este martes el jefe del Estado Mayor conjunto, mientras que el Pentágono amenazó con una respuesta «devastadora» si Irán ataca buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla el estrecho de Ormuz.

Las amenazas de Washington llegaron después de que el principal negociador iraní dijera que Teherán «ni siquiera» ha empezado su pulso con Estados Unidos, tras una oleada de ataques en esa vía marítima por parte de ambos bandos el lunes.

Los Guardianes de la Revolución de Irán prometieron dar una «respuesta contundente» si cualquier barco se desvía de la ruta demarcada por la república islámica en el estrecho.

Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.

El 8 de abril impuso un bloqueo a los puertos iraníes y el lunes lanzó la llamada operación «Proyecto Libertad» para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.

Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20.000 marinos.

El Mando Central de Estados Unidos «y el resto de la fuerza conjunta siguen preparados para reanudar las hostilidades» contra Irán «si se ordena hacerlo», declaró el general Dan Caine a la prensa.

«Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación», insistió.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a Teherán «hacer lo inteligente» y llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, y añadió que no quería intervenir y provocar más muertes.

Un poco antes, minimizó el alcance de la guerra, a la que se refirió como «una pequeña escaramuza militar». «Irán no tiene ninguna chance. Nunca la tuvo. Ellos lo saben», sostuvo.

En la misma línea, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos no está «buscando pelea» en el estrecho de Ormuz, pero advirtió: «Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador».

También se dijo preparada para reanudar los combates la Fuerza Aérea israelí. «Seguimos de cerca los acontecimientos en Irán y estamos preparados para desplegar toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario», declaró el general Omer Tischler, que la dirige.

– «Insostenible» –

«Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es insostenible para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía», advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní, en un mensaje en X.

«La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos», cuya «presencia maligna disminuirá», agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.

Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron «con éxito» el estrecho de Ormuz el lunes.

«Marcha muy bien», se felicitó el presidente Donald Trump.

El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos pudo atravesar el estrecho el lunes «acompañado de medios militares estadounidenses».

– «Escalada» –

En el terreno, Emiratos Árabes Unidos volvió a informar que estaba haciendo frente a lanzamientos de drones y misiles desde Irán, por segundo día consecutivo.

No obstante, el ejército iraní negó «tajantemente» haber atacado territorio emiratí.

En este contexto, el precio del barril de Brent, referencia internacional del crudo, permanece a unos niveles muy altos, en torno a los 110 dólares, un valor no obstante alejado de los 126 dólares que llegó a alcanzar la semana pasada.

A falta de acuerdo, «una escalada que implique ataques más específicos y sostenidos, susceptibles de causar daños más profundos y duraderos en infraestructuras, parece probable», apuntaron Sidharth Kaushal y Dan Marks, del centro de investigación británico Rusi.

Hasta ahora los intentos de reanudar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos han fracasado, pese a un primer encuentro directo entre las partes en Pakistán el 11 de abril.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró este martes que su país está «dispuesto a cualquier diálogo (…) pero (…) nunca ha cedido ni cederá jamás a la fuerza», durante una conversación telefónica con el primer ministro iraquí.

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