Ejército sudanés avanza en Kordofán tras tomar cinco zonas y las FAR capturan una posición

Jartum, 31 dic (EFE).- El Ejército de Sudán anunció este miércoles la recuperación de cinco localidades, mientras el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) aseguró haber capturado una ciudad, todas ellas ubicadas en la región de Kordofán, en el centro sur, donde mantienen fuertes enfrentamientos en las últimas semanas.

En un comunicado, el Ejército aseguró que, junto con sus fuerzas aliadas, lograron «recuperar el control total» de las zonas de Kazqil y El Rayash, en el estado de Kordofán del Norte, así como de Habila, Al Hamadi y Al Dubaibat, en el estado de Kordofán del Sur, «tras extensas operaciones militares».

Por su parte, los paramilitares aseguraron en un comunicado haber tomado el control de la zona de Al Kuaik, en el estado de Kordofán del Sur, tras ataques en los que causaron «grandes pérdidas» al Ejército.

Sostuvieron que causaron «cientos de muertos, y capturaron varios vehículos militares, armas y municiones».

Fuentes militares indicaron a EFE que el Ejército y sus aliados «lanzaron ataques desde múltiples ejes, tanto terrestres como aéreos, lo que provocó importantes pérdidas de vidas y equipo militar para las FAR y sus mercenarios».

Además, añadieron que las «operaciones incluyeron un amplio barrido de las zonas recuperadas para garantizar su estabilidad y evitar cualquier intento de infiltración».

Destacaron que el avance «representa un paso decisivo para consolidar el control» sobre toda la región de Kordofán.

Los enfrentamientos entre ambos bandos en la vasta región de Kordofán son cada vez más intensos y violentos, y este mismo miércoles al menos 40 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un ataque con drones atribuido a paramilitares contra Dilling, la segunda ciudad más grande del estado de Kordofán del Sur.

Las FAR y el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N, en inglés), aliado de los paramilitares, llevan más de dos años asediando Kadugli, capital del estado de Kordofán del Sur, y Dilling, y desde entonces los enfrentamientos no han cesado en la zona en las carreteras que conducen a las dos ciudades.

Ayer martes, SPLM-N anunció que sus fuerzas junto con las FAR «se hicieron con el control de la zonas de Kiga al Taqatoa, Al Balf, y Hayar Dleiba, de importancia estratégica en el estado Kordofán del Sur» en el marco de sus operaciones para seguir avanzando en ese extenso estado meridional de Sudán.

Tras la toma de la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte, las FAR se han hecho con casi todo Darfur y ahora están centrando su campaña militar en la vecina región de Kordofán, al este, donde el Ejército sudanés está tratando de contener el avance de los paramilitares en esta estratégica zona que les daría acceso al norte y este del país.

La guerra en Sudán iniciada en abril de 2023 ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, el desplazamiento de más de 13 millones y que más de la mitad de la población se enfrente a niveles de inseguridad alimentaria agudos, según la ONU. EFE

