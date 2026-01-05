El 98 % de la energía eléctrica generada en Uruguay en 2025 fue de origen renovable

2 minutos

Montevideo, 5 ene (EFE).- El 98 % de la energía eléctrica generada en Uruguay en el año 2025 fue de origen renovable y el 8 % de la electricidad generada en el país sudamericano fue exportada, según datos difundidos por la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Un informe preliminar detalla que la producción de electricidad que se entregó al Sistema Interconectado Nacional fue de 13.040 Gigavatios (GWh) por hora en 2025, un 10 % menos que en el 2024.

El promedio mensual fue de 1.080 GWh, siendo agosto el mes que tuvo el pico más alto de producción y el abril el que tuvo un registro más bajo.

El 46 % de la electricidad generada en Uruguay provino de la hidroelectricidad, mientras que el 34 % fue de origen eólico. En tanto, la electricidad generada a partir de biomasa representó un 14 % del total y la de origen solar un 4 %.

Solo un 2 % de la energía generada en el año provino de fuentes fósiles, por lo que la cartera afirmó que el país suramericano «mantiene su alta renovabilidad en la generación eléctrica».

En este sentido, el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) del sistema nacional fue en promedio de 11,2 tCO2/GWh en 2025 y los valores más altos se registraron entre enero y febrero, cuando se registró el mayor consumo de combustibles fósiles del año (29,7 y 48,7 tCO2/GWh, respectivamente).

En Uruguay, más del 95 % de la energía se genera a partir de fuentes renovables, tras una primera etapa de transformación que se llevó a cabo a partir de la descarbonización casi total de la matriz energética. Este comenzó en el año 2010 y tuvo una inversión de unos 8.000 millones de dólares.

En septiembre del pasado año, el ministro de Ambiente uruguayo, Edgardo Ortuño, se refirió a este tema y habló de los próximos desafíos durante el lanzamiento de la fase preparatoria de la participación en la COP30.

«Más del 95 % de la electricidad proviene de fuentes renovables. El desafío ahora es la segunda transición energética y avanzar en la descarbonización del transporte, la industria y los sistemas productivos. Apostar al hidrógeno verde, a la movilidad eléctrica, a la eficiencia con el compromiso de que este proceso contribuya al desarrollo sostenible, genera empleo digno y no deje a nadie atrás», explicó. EFE

dcf/scr/eav