El actor estadounidense John Malkovich adquiere la ciudadanía croata

Los Ángeles (EE.UU.), 5 may (EFE).- El actor estadounidense John Malkovich, de 72 años, adquirió la ciudadanía croata este martes en una breve ceremonia.

«El actor mundialmente conocido, que ha marcado la cinematografía con numerosos papeles, ha asumido un nuevo rol y se ha convertido en ciudadano croata», escribió en su cuenta de X el ministro croata Davor Božinović.

Malkovich nació el 9 de diciembre de 1953 en Christopher, Illinois, EE.UU.. Sus abuelos ​​paternos eran originarios de Ozalj, Croacia y emigraron a los Estados Unidos.

Por parte de su familia materna, cuenta con ascendencia inglesa, francesa, alemana y escocesa.

El actor, productor, director de cine y diseñador de modas ha sido reconocido por papeles icónicos en Hollywood como ‘In the Line of Fire’, junto a Clint Eastwood, cuyo papel le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto; ‘Being John Malkovich’, donde interpretó una versión ficticia de su vida, o ‘Burn After Reading’. EFE

