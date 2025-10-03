El aeropuerto de Bruselas-Charleroi cancela todos sus vuelos el 14 de octubre por huelga

1 minuto

Bruselas, 3 oct (EFE).- El aeropuerto de Bruselas-Charleroi, a unos 55 kilómetro al sur de la capital belga, anunció este viernes que suspenderá todos los vuelos del 14 de octubre por motivo de la jornada de movilización sindical contra los planes de reforma del sistema de pensiones.

«Debido a la jornada nacional de movilizaciones prevista para el martes 14 de octubre por el frente sindical común y a la falta de personal disponible para garantizar las operaciones con total seguridad, todos los vuelos previstos ese día con salida y llegada en el aeropuerto de Charleroi serán cancelados», indicó el aeródromo en su página web.

Los pasajeros que tenían previsto volar desde o hacia Charleroi el 14 de octubre «serán contactados en los próximos días por su compañía aérea para una nueva reserva o un reembolso», agregó.

El aeropuerto de Bruselas-Zaventem ya había anunciado que ese día ningún avión despegará de sus instalaciones y que también se verán afectados algunos vuelos de salida. EFE

