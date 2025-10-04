El alcalde de Lima rinde homenaje a Charlie Kirk con críticas a «la izquierda del mal»

Lima, 4 oct (EFE).- El conservador alcalde de Lima y precandidato a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, celebró este sábado un homenaje en la capital peruana a Charlie Kirk, el activista ultraconservador de Estados Unidos asesinado el pasado 10 de septiembre, con un llamado a combatir a la «izquierda del mal» y a proteger la vida y la familia.

López Aliaga convocó en un céntrico parque, llamado Circuito Mágico del Agua, a cientos de personas de programas sociales de la municipalidad, de iglesias evangélicas y cristianas, así como a seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de tendencias de extrema derecha a recordar la figura de Kirk, con la participación de algunos congresistas peruanos y funcionarios del municipio capitalino.

«Hoy es un día de fiesta, no es un día de luto para nosotros. ( …) Al igual que los mártires romanos dejaron su vida por decir la verdad, no sacaron las armas, no se defendieron, pero por cada mártir asesinado surgieron mil mártires más y se difundió la fe», expresó el probable candidato presidencial del partido Renovación Popular.

Destacó que «Charlie Kirk es una síntesis importante en Perú, él es cristiano evangélico y su esposa es católica» y por ese motivo consideró que en esta jornada se han «unido fuerzas todos los que tenemos el mismo Dios y el mismo Cristo para combatir a esta izquierda del mal».

«Vamos a derrotarlos porque esa izquierda no parte del amor, parte del odio, de la lucha de clases, de la envidia, de dividir, y aquí los que estamos presentes partimos de unir, del amor de los hijos de Dios», expresó López Aliaga.

Entre los participantes habían familias enteras de distinta extracción social, pero mayormente de distritos alejados de la capital que llegaron en buses, así como fieles de algunas iglesias evangélicas y de tendencia israelita, que portaban banderas y biblias.

El burgomaestre calificó a Kirk como una persona paciente y con un inteligencia superior, la cual es su opinión es «un fiel reflejo de la estrategia a seguir, es la advertencia de los primeros mártires» de la Iglesia.

«Tenemos que darnos cuenta que estamos bajo ataque, igual que EE.UU., igual que en Colombia y Ecuador, primero por una ola verde que va en contra de la vida, de quitarle los derechos a un niño por nacer», como también de «un grupo de gente que son narco-dictaduras sudamericanas», expresó López Aliaga.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante, también del partido Renovación Popular, dijo al momento de dirigirse a los presentes que «esta foto de hoy dará la vuelta al mundo porque es histórico que hoy Lima, la capital de un país que se ha levantado firme en la defensa de la vida, le rinda homenaje a un gran hombre que entregó su vida haciendo lo que más quería: hablar la verdad».

«Charlie Kirk demostró que la luz tiene que brillar en la oscuridad y ese es el gran legado que nos dejó», declaró el legislador peruano con una gorra de MAGA, el lema de Trump ‘Make America Great Again’.

Muñante subrayó que «Perú es un país que se ha mantenido invicto de esas arremetidas ideológicas, el comunismo no ha podido con los peruanos, el progresismo no ha podido con los peruanos y con la ayuda de Dios jamás podrán contra nosotros».

Por su parte, la parlamentaria y pastora evangélica Milagros Jáuregui manifestó que Kirk fue «un pionero, un precursor de su generación» que caminó hablando la verdad y que estuvo dispuesto a responder «a la cantidad de mentiras que se están diciendo en las universidades y eso le costó la vida».

«Necesitamos preservar la vida, a la familia, porque es el lugar más seguro para preservar al ser humano», remarcó la también militante del partido Renovación Popular.EFE

