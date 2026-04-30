El alza de los carburantes disparó el beneficio de Repsol en el primer trimestre

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El beneficio del grupo petrolero español Repsol se multiplicó en el primer trimestre, hasta superar los 1.000 millones de dólares, gracias a la escalada de los precios de los hidrocarburos por la guerra en Oriente Medio.

Entre enero y marzo, «el resultado neto ha sido de 929 millones de euros (1.080 millones de dólares)», indicó Repsol en un comunicado, lo que supone un aumento del 153,8% con respecto al mismo período de hace un año (366 millones de euros).

El año pasado, el beneficio del grupo petrolero se desplomó en el primer trimestre debido al impacto de la volatilidad de los precios sobre sus márgenes de refinamiento.

Su beneficio neto ajustado, indicador que mide específicamente el rendimiento de la empresa y que toman como referencia los inversores, ascendió a 873 millones de euros (USD 1.018 millones) en los tres primeros meses de 2026, frente a los 557 millones de hace un año (+56,7%).

«En un entorno geopolítico cada vez más complejo y volátil, que amenaza con transformar el paradigma energético, seguimos centrados en garantizar la seguridad del suministro», señaló el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en el comunicado.

Para Repsol, con sede en Madrid pero presente en más de 20 países, los últimos meses han estado marcados por la situación en Venezuela, donde el grupo posee el 50% del yacimiento de gas costa afuera Perla (uno de los mayores de América Latina) y participa en varios proyectos petroleros en asociación con el gigante estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder e introdujo reformas para revitalizar la industria petrolera.

El 16 de abril, Repsol anunció un acuerdo con el Gobierno venezolano para retomar el control operativo de su empresa mixta Petroquiriquire, creada para desarrollar y explotar campos petroleros en el este de ese país.

Repsol posee el 40% de Petroquiriquire y PDVSA el 60%.

El grupo español ha mostrado su disposición a aumentar su producción bruta de petróleo en Venezuela en un 50% en 12 meses y triplicarla en los próximos tres años, si se reúnen «las condiciones necesarias».

Su producción en el país sudamericano asciende actualmente a unos 45.000 barriles por día.

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