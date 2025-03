El apasionado debate entre historiadores sobre el espectro de los años 30

Un fantasma recorre los círculos académicos en Europa y Estados Unidos: la posibilidad de que el planeta esté atravesando una crisis internacional como la de los años 30, que desembocó en conflagración mundial, a causa del presidente Donald Trump.

La llegada al poder de Trump y sus primeras medidas internacionales, con la máxima presión sobre Ucrania para que negocie la paz con el vecino ruso que la invadió, es la primera señal de alarma, creen algunos observadores.

«Una vez más miramos a los años 30 porque fue un momento importante en el que las democracias fueron puestas a prueba y no lograron detener la dictadura. Y la idea es que podrían haber evitado la Segunda Guerra Mundial si hubieran formado un frente unido contra Hitler», declara a la AFP John Connelly, historiador de la universidad de Berkeley, en Estados Unidos.

Otros historiadores aceptan que Trump es un presidente nacionalista a ultranza, con su divisa «America first» («America primero»), sus aranceles y sus medidas populistas, como rebautizar el Golfo de México, conocido así desde siglos, por Golfo de América.

Pero «la izquierda trivializa el totalitarismo real», escribe el historiador conservador estadounidense Daniel J. Mahoney en The American Mind.

Cuando Trump llevó a cabo un mítin masivo en el Madison Square Garden de Nueva York, en octubre pasado, los demócratas lo acusaron de haber repetido un acto de campaña similar de los simpatizantes nazis en Estados Unidos en 1939, en ese mismo lugar.

Pero Trump ganó las elecciones con la mayor alianza de votantes blancos, hispanos, afroamericanos y asiáticos que se recuerda en décadas para un candidato republicano, recuerda este experto.

– ¿La venganza de Nixon? –

«Hay muchas cosas que recuerdan a los años 30, muchas casillas idénticas que están marcadas en la descomposición de la política, la fragilidad de ciertos logros, el derecho internacional pisoteado y el uso desinhibido de la fuerza, de la brutalidad contra sus aliados», subraya Tal Bruttmann, historiador especialista del Holocausto.

Consultado por el New York Times, el célebre historiador estadounidense Robert Paxton, habitualmente reacio a usar un calificativo «que genera más ruido que claridad», había reconsiderado su posición incluso antes del triunfo electoral de Donald Trump en noviembre.

«Esto está hirviendo de una manera muy inquietante y es muy similar al fascismo original», opinaba a finales de octubre.

Pero otros historiadores, como el británico Niall Ferguson, subrayan una contradicción: si Trump encarna el fascismo, no se le puede achacar al mismo tiempo ser el fantasma del primer ministro británico Neville Chamberlain, que en 1938 forzó a Checoslovaquia a aceptar la cesión de su territorio de los Sudetes a la voraz Alemania nazi.

Asiduo visitante de Ucrania desde antes de que estallara la guerra, Ferguson es crítico con la postura negociadora de Trump, pero cree que el abrasivo presidente es más bien la reencarnación del también presidente republicano Richard Nixon, que alteró el tablero internacional en los años 1970 al negociar el fin de la guerra en Vietnam y acercarse a China para debilitar a la Unión Soviética.

«Felicidades, Donald Trump: es usted oficialmente la venganza de Richard Nixon», escribió recientemente en el New York Post.

Para el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, es Europa, cuna de los totalitarismos de izquierdas y de derecha, la que se enfrenta a un «enemigo interior».

Esa expresión, que Vance utilizó en la conferencia de seguridad de Munich en febrero, provocó una gran polvareda en Europa.

«La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna. El retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales: valores compartidos con los Estados Unidos de América», clamó Vance, en alusión a la libertad de expresión, entre otros.

