El argentino Zubeldía debuta como técnico del Fluminense con una victoria sobre Botafogo

Río de Janeiro, 28 sep (EFE).- El argentino Luis Zubeldía debutó este domingo como técnico del Fluminense con una victoria por 2-0 sobre Botafogo, actual campeón brasileño y que es dirigido por el italiano Davide Ancelotti, en el clásico carioca disputado en el Maracaná por la vigésima quinta jornada del Campeonato Brasileño.

El goleador argentino Germán Cano en el primer tiempo y el delantero Lima en el segundo anotaron los goles que le permitieron a Fluminense ascender al octavo lugar en la clasificación de la Liga, con 34 puntos, y que impidieron a Botafogo, con 40 unidades, meterse entre los cuatro primeros, que garantizan cupo en la Libertadores.

La victoria, además, le permitió a Fluminense volver a vencer a su rival de patio tras tres años de hegemonía del actual campeón brasileño y de la Libertadores.

El conjunto tricolor no ganaba el clásico desde 2022 y encajó derrotas en sus últimos ocho partidos con Botafogo.

Mientras que para Zubeldía supuso el debut de sus sueños, la derrota dejó contra las cuerdas al hijo del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti. El técnico de Botafogo ya venía siendo presionado por hinchas y dirigentes por sus resultados irregulares y el revés en pleno Maracaná ante el histórico rival aumentó esa presión.

Zubeldía asumió como entrenador de Fluminense el jueves en sustitución del brasileño Renato Gaúcho, quien renunció dos días antes tras la eliminación del conjunto carioca en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El argentino firmó un contrato hasta diciembre de 2026 con el conjunto de Río de Janeiro, uno de los semifinalistas en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA.

El técnico de 44 años estaba libre en el mercado después de poner fin a su etapa como entrenador de São Paulo, otro de los grandes clubes brasileños y al que dirigió en el último año.

El también argentino Ramón Díaz, que asumió la semana pasada como nuevo entrenador de Internacional, no tuvo un debut tan favorable.

El Colorado tan solo consiguió un empate 1-1 en su visita al humilde Juventude el sábado también por el Campeonato Brasileño y permitió la igualada pese a haber dominado gran parte del partido.

Internacional es el tercer club brasileño en la carrera de Ramón Díaz, que ya fue técnico de Corinthians y Vasco da Gama. EFE

