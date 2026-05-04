El autor del atropello intencionado en Leipzig es un alemán de 33 años

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Leipzig (Alemania), 4 may (EFE).- El atropello múltiple que este lunes causó dos muertos y más de una veintena de heridos en la ciudad alemana de Leipzig (este) fue de carácter intencionado y su presunto autor, ya detenido, un hombre de nacionalidad alemana de 33 años, informaron las autoridades en una rueda de prensa.

El ministro del Interior de la región de Sajonia, Armin Schuster, afirmó que se parte de que el detenido actuó solo y que por tanto la ciudad ya vuelve a ser totalmente segura.

«Si decimos atropello múltiple intencionado, nos referimos a un hecho que se comete en un estado de ira frenético, que a menudo va de la mano de un estado de inestabilidad psicológica», dijo, al ser preguntado por las informaciones de que el arrestado padece un trastorno psiquiátrico.

La fiscalía investigará si éste es el caso en esta ocasión, añadió.

Schuster transmitió además sus «profundas condolencias» a los allegados de las víctimas y agradeció a la policía su veloz intervención, que permitió aprehender rápidamente al sospechoso, que no opuso resistencia y que ahora se encuentra en custodia policial.

También la fiscal que ha asumido la investigación de los hechos, Claudia Laube, partió de un atropello deliberado, por el que se han abierto diligencias por asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Indicó que la recogida de pruebas en el lugar de los hechos continúa en estos momentos.

El jefe de la Policía de Leipzig, René Demmler, especificó por su parte que el sospechoso nació en Alemania y residía en la región, sin explicitar si tal y como habían apuntado medios como la cadena de televisión NTV contaba con antecedentes policiales.

Las autoridades han confirmado que dos personas han muerto a causa del atropello, mientras que tres se encuentran hospitalizadas en estado grave y una veintena presenta lesiones de menor gravedad.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:45 hora local (14:45 GMT) en una calle comercial del casco histórico de Lepizig. EFE

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