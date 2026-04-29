El BAD rebaja su previsión de crecimiento regional al 4,7 % por la guerra de Irán

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Bangkok, 29 abr (EFE).- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) rebajó este miércoles su previsión de crecimiento anual para el conjunto de las 43 economías en desarrollo de Asia y el Pacífico hasta el 4,7 %, desde el 5,1 % de su pronóstico previo hace unas semanas, debido al impacto de la guerra en Oriente Medio.

«Nuestra previsión revisada supone una importante rebaja del crecimiento (…), tras una actualización especial (de la estimación anterior) que refleja el agravamiento de la crisis», señaló el presidente del BAD, el japonés Masato Kanda, en un comunicado.

El organismo multilateral estimó el pasado 10 de abril en su principal informe anual de previsiones, el ‘Asian Development Outlook’, que las naciones en desarrollo de la región crecerían a un ritmo del 5,1 % en 2026 y en 2027, lo que ya suponía una desaceleración respecto al 5,4 % registrado en 2025.

La previsión fue revisada a la baja este miércoles, al 4,7 % para 2026 y al 4,8 % para 2027, ante «unos efectos económicos del conflicto que han sido más prolongados de lo inicialmente previsto».

El BAD indicó que el nuevo escenario previsto asume que los precios del petróleo promediarán alrededor de 96 dólares por barril en 2026 y tiene en cuenta factores adversos como los riesgos que enfrentan la producción energética y las rutas de transporte, especialmente para las economías más dependientes de importaciones de combustible, remesas, turismo o financiación externa.

«Nos enfrentamos a perturbaciones sistémicas y duraderas en las redes globales de energía y comercio, no solo a una volatilidad temporal», afirmó Kanda.

Bajo un hipotético «escenario adverso más severo», con una nueva escalada del conflicto en la que los precios del petróleo repunten en mayo de 2026 y se mantengan aún más elevados, el crecimiento de la región podría llegar a desacelerarse al 4,2 % este año y al 4 % el próximo, anotó el BAD.

La revisión se produce después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) considerara a mediados de abril que, pese a ser una de las regiones más afectadas por los estragos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio, Asia-Pacífico seguirá siendo el principal motor del crecimiento mundial.

No obstante, el FMI advirtió que la región afrontará más inflación y déficit externos con un menor margen de maniobra fiscal. EFE

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